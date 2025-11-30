Κλειστή η ΠΑΘΕ από τον κόμβο Συκουρίου έως τον κόμβο Κιλελέρ – Oι εναλλακτικές διαδρομές

Διακόπηκε πριν από λίγο η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό (ΠΑΘΕ) λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ύψος του κόμβου Νίκαιας.

Σε διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προχώρησε η ΕΛΑΣ, λόγω του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια της Λάρισας.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως εξής: