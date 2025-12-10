Κλειστό την Πέμπτη το πρωί το υπαίθριο πάρκινγκ του Δήμου στην Γεωργιάδου

Η ΔΕΥΑΛ στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» αντικαθιστά κατά το τρέχον χρονικό διάστημα τα δίκτυα ύδρευσης της οδού Γεωργιάδου.

Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες, η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 για τις ώρες από 06:00 έως 11:00, θα διακοπεί η πρόσβαση προς τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του Δήμου (γήπεδο μπάσκετ) που βρίσκεται επί της οδού Γεωργιάδου (μεταξύ των οδών Διονύσου και Ζωοδόχου Πηγής), όπου συνήθως σταθμεύουν οχήματα.

Φωτο αρχείου