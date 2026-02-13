Κλειστό το Κολυμβητήριο στη Νέα Πολιτεία, λόγω τεχνικής βλάβης

Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα, Παρασκευή 13 και αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, για το κοινό και τους αθλητές, οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου στη Νέα Πολιτεία, εξαιτίας τεχνικής βλάβης που σημειώθηκε ξαφνικά το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίς σήμερα το πρωί, συνεργεία των αρμοδίων Υπηρεσιών μετέβησαν στο Κολυμβητήριο, για την αποκατάσταση της βλάβης (σε σωλήνα τροφοδοσίας νερού).

Ο Δήμος Λαρισαίων ζητά την κατανόηση του κοινού, ενώ για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων αναμένεται να υπάρξει σχετική ανακοίνωση, από τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τμήμα Αθλητισμού.