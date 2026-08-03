Κλιμάκιο της Περιφέρειας σε Δολίχη και Λιβάδι – Επισκέψεις σε συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς

Συνεχίζονται οι επισκέψεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς ως αναπόσπαστο μέρος μιας σταθερής και συστηματικής διαδικασίας διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους εκπροσώπους των συνεταιρισμών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που τους απασχολούν.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελούμενο από τον ειδικό συνεργάτη του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Βασίλειο Έξαρχο, τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας Δημήτριο Τσέτσιλα, τη Θεματική Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού και Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα και τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού Βασίλειο Σίμο, πραγματοποίησε επισκέψεις σε κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα σε Δολίχη και Λιβάδι.Στο κλιμάκιο συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λάρισας, κ. Δημήτρης Πίχλιβας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Ελασσόνας, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Επίσκεψη στη Δολίχη

Στη Δολίχη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, κ. Θωμά Μαντζάρα ,τον Πρόεδρο της Κοκκινόγειας, κ. Γιάννη Μπατζογιάννη , καθώς και εκπροσώπους τοπικών φορέων και συνεταιρισμών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κτηνοτροφία και οι ανάγκες στήριξης της περιοχής.

Επίσκεψη στο Λιβάδι

Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέφθηκε το Λιβάδι, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των τοπικών φορέων και των συνεταιρισμών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Άρδευσης του Δήμου Ελασσόνας, κ. Ευάγγελος Γκουτζαμάνης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κτηνοτρόφων Λιβαδίου «Φάρμες Λιβαδίου Ολύμπου», κ. Κωνσταντίνος Σούρδης, ο πρώην Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Χαράλαμπος Τζέβος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Κωνσταντίνος Ψαλλίδας, εκπρόσωποι του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Λιβαδίου «ΒΟΣΚΟΣ» και μέλη του Γυναικείου Συνεταιρισμού Λιβαδίου «Ο Σοφράς», με εκπρόσωπους την κ. Άννα Μπατζάκη και την κ. Άννα Βαρβαρέζου.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αγροτική οδοποιία αλλά και στις ζωονόσους, όπως η ευλογιά και η πανώλη των αιγοπροβάτων, στις δράσεις για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, στις προοπτικές ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της αγροτικής παραγωγής, καθώς και σε θέματα Εθελοντισμού και κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Ισότητας και Πολιτισμού

Παράλληλα, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων κατέθεσαν αναλυτικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί τους, με έμφαση στις υποδομές, την αγροτική ανάπτυξη, την αγροτική οδοποιία και την καθημερινότητα των κατοίκων. Τα ζητήματα καταγράφηκαν από το κλιμάκιο της Περιφέρειας και εξετάστηκαν οι δυνατότητες δρομολόγησης άμεσων και μακροπρόθεσμων λύσεων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζοντας έναν ανοιχτό κύκλο επισκέψεων και διαλόγου σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας, υλοποιώντας την απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, για συνεχή και άμεση επικοινωνία με τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς και τους τοπικούς φορείς, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών των τοπικών κοινωνιών. Στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των παραγωγών και των κατοίκων της υπαίθρου, μέσα από συνεργασία, συμμετοχή και συνεχή παρουσία στο πεδίο.