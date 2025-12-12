Κοινή εκδήλωση για εμβληματικούς ιεράρχες στη Λάρισα

Την κοινή βούληση τους για συνεργασία σε θέματα που προάγουν την πνευματική ζωή της Λάρισας εξέφρασαν ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και το Δ.Σ του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας σε συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του νέου Δ.Σ του Συνδέσμου και του Προέδρου του κ. Ιωάννη Νταβέλη, το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου 2025. Ήταν κατ’ αρχάς εθιμοτυπική, αλλά επεκτάθηκε και σε θέματα συνεργασίας των δυο πλευρών για την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων και άλλων σχετικών δράσεων.

Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας, σ’ αυτά τα πλαίσια, πρότεινε την συνδιοργάνωση ημερίδας στη Λάρισα ιστορικού κυρίως χαρακτήρα, που θα εστιάσει στα πρόσωπα δύο σημαντικών ιεραρχών που διετέλεσαν Μητροπολίτες Λαρίσης σε κρίσιμες για το έθνος στιγμές, και συγκεκριμένα του Μητροπολίτη Αμβροσίου Κασσάρα και του εθνομάρτυρα μητροπολίτη Πολύκαρπου Δαρδαίου. Η εκδήλωση προγραμματίζεται κατ’ αρχάς για την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στο «Χατζηγιάννειο» στις 19.30 και θα είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων της πόλης για τον πολιούχο Άγιο Αχίλλειο.

Η εκδήλωση θα επιχειρήσει επίσης να αναδείξει το θέμα των Σχολείων του Τυρνάβου κατά την Τουρκοκρατία και την καθοριστική συμβολή της Εκκλησίας στην ίδρυση τους, δεδομένου ότι, όπως τόνισε ο κ. Ιερώνυμος, η Μητρόπολη Λαρίσης αποδίδει σήμερα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της εκπαίδευσης αλλά και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ιωάννης Νταβέλης, ευχαριστώντας τον μητροπολίτη για την αποδοχή της πρότασης δήλωσε : «Η πόλη μας και η Θεσσαλία γενικότερα, έχουν χρέος να αναδεικνύουν διαρκώς την ιστορία τους. Και ο ρόλος της τοπικής μας Εκκλησίας στις εξελίξεις που σημάδεψαν τον τόπο μας είναι απολύτως καθοριστικός, αλλά και διαφωτιστικός για το πώς διαμορφώθηκε η σημερινή Λάρισα. Με αυτό το σκεπτικό προχωράμε σε μια ακόμη σημαντική εκδήλωση που πιστεύουμε θα αποσπάσει το ενδιαφέρον των συμπολιτών μας».