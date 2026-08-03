Κοινή πρωτοβουλία Δήμου Τεμπών και Αγροδιατροφικής Σύμπραξης για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής

Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την παραγωγική φυσιογνωμία του Δήμου Τεμπών, τις ανάγκες των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και τις δυνατότητες ανάδειξης των τοπικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Τεμπών και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η συνάντηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους παραγωγούς, τα συλλογικά σχήματα και τις τοπικές επιχειρήσεις. Στόχος ήταν η άμεση καταγραφή των αναγκών και των προτάσεων της περιοχής, καθώς και η διερεύνηση συγκεκριμένων δράσεων που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προβολή και την εμπορική προώθηση των προϊόντων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γεώργιος Μανώλης, ο περιφερειακός σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος, και ο Διευθυντής Ανάπτυξης της Σύμπραξης, κ. Σωτήρης Ξύδης.

Από την πλευρά του Δήμου, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ. Βασίλειος Σίμος και κ. Γεώργιος Ντόντος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Όσσας κ. Κώστας Αποστόλου, η κ. Μαρία Κωστή, εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών, ο κ. Στέργιος Ζιώγας, Πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νέσσονος–Ελάτειας, και ο κ. Στυλιανός Κόκκος, Γραμματέας της Ομάδας Παραγωγών Βρώσιμης Ελιάς «Το Λιόδεντρο».

Παρόντες ήταν επίσης ο κ. Χάρης Τσιαπλές, εκπρόσωπος ελαιοτριβείου, ο κ. Θεόδωρος Ζιώγας, ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Οινοποιείου «Papadopoulos Viticulture», ο κ. Σαράντης Μπούτος, λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μακρυχωρίου, και ο αγρότης κ. Σπύρος Πράπας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ελαιοκομία και στη βρώσιμη ελιά, στην αμπελουργία και την οινοποίηση, στην κτηνοτροφία, καθώς και στις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες που διαμορφώνουν την αγροδιατροφική ταυτότητα του Δήμου Τεμπών.

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική παραγωγή, αλλά και στις δυνατότητες καλύτερης οργάνωσης, πιστοποίησης, τυποποίησης, δικτύωσης και προβολής των προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων και στη δημιουργία σταθερών συνεργασιών μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων, Δήμου, Περιφέρειας και Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι προοπτικές σύνδεσης της αγροδιατροφής με τη μεταποίηση, τη γαστρονομία, τον τουρισμό και τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ώστε τα τοπικά προϊόντα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και προστιθέμενη αξία.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ακολούθησε επίσκεψη στην τοπική μονάδα παραγωγής και μεταποίησης «Φάρμα Ντόντος». Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή και μεταποίηση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, φρέσκο αγελαδινό γάλα, στραγγιστό γιαούρτι, κεφίρ, αϊράνι, προϊόντα με βάση το κεφίρ, ρυζόγαλο και κρέμες.

Για την παραγωγή των προϊόντων που βασίζονται στο αγελαδινό γάλα, η επιχείρηση αξιοποιεί γάλα από τη δική της κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής αγελάδων, εξασφαλίζοντας άμεσο έλεγχο της πρώτης ύλης και της παραγωγικής διαδικασίας. Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν η λειτουργία της μονάδας, τα στάδια παραγωγής και η γκάμα των προϊόντων της, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής με τη μεταποίηση και τη δημιουργία προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γεώργιος Μανώλης, δήλωσε:

«Ο Δήμος Τεμπών διαθέτει δυναμικούς παραγωγούς, αξιόλογες επιχειρήσεις και ποιοτικά προϊόντα. Μέσα από τη συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης, προβολής και δικτύωσης για την περιοχή μας».

Ο κ. Γρηγόρης Γκουντόπουλος δήλωσε:

«Ακούσαμε τις προτάσεις των ανθρώπων που γνωρίζουν την παραγωγή και στηρίζουν καθημερινά την τοπική οικονομία. Με την κατεύθυνση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, εργαζόμαστε ώστε η Αγροδιατροφική Σύμπραξη να μετατρέπει τον διάλογο σε συγκεκριμένες συνεργασίες και εφαρμόσιμες δράσεις, με πραγματικό όφελος για τον παραγωγό και την τοπική επιχείρηση».

Οι προτάσεις που καταγράφηκαν θα αποτελέσουν τη βάση για τα επόμενα βήματα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τεμπών, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και των παραγωγικών φορέων της περιοχής.