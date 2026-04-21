Κοινωνικός Τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Eως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλία

Λίγο μετά τις 8 το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με το πρόγραμμα να κάνει πρεμιέρα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων ανά ΑΦΜ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει κλιμακωτά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων:

Τελευταίο Ψηφίο ΑΦΜΗμερομηνία Υποβολής
0Τρίτη, 21.04.2026
1, 2Τετάρτη, 22.04.2026
3, 4Πέμπτη, 23.04.2026
5, 6Παρασκευή, 24.04.2026
7, 8, 9Σάββατο, 25.04.2026
Όλοι οι ΑΦΜΚυριακή, 26.04.2026

Διαμονή και παροχές

Οι κάτοχοι των επιταγών (vouchers) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του «Μητρώου Παρόχων» με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

  • Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.
  • Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία (πλην Σποράδων).
  • Επιδότηση Ακτοπλοϊκών: Συμμετοχή δικαιούχων στο 25%, δωρεάν για ΑμεΑ.
  • Προσαύξηση 20%: Ισχύει για τον Αύγουστο, τις περιόδους Χριστουγέννων (15.12.26 – 14.01.27) και Πάσχα (23.04.27 – 09.05.27).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
  • Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας ΔΥΠΑ το τελευταίο 12μηνο.
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες.

Εισοδηματικά κριτήρια:

  • Άγαμοι: έως 16.000€
  • Έγγαμοι: έως 24.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ ανά τέκνο)
  • Μονογονείς: έως 29.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ μετά το πρώτο τέκνο)

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ):  https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης (κριτήρια: ΑμεΑ, εισόδημα, παιδιά). Εξαίρεση αποτελούν φέτος οι πολύτεκνοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους. Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους αιτήσεις από 21.04.2026 έως 10.05.2026.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από dimokratia.gr)

