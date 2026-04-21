Κοινωνικός Τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Eως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλία

Λίγο μετά τις 8 το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με το πρόγραμμα να κάνει πρεμιέρα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.
Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.
Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων ανά ΑΦΜ
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει κλιμακωτά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων:
|Τελευταίο Ψηφίο ΑΦΜ
|Ημερομηνία Υποβολής
|0
|Τρίτη, 21.04.2026
|1, 2
|Τετάρτη, 22.04.2026
|3, 4
|Πέμπτη, 23.04.2026
|5, 6
|Παρασκευή, 24.04.2026
|7, 8, 9
|Σάββατο, 25.04.2026
|Όλοι οι ΑΦΜ
|Κυριακή, 26.04.2026
Διαμονή και παροχές
Οι κάτοχοι των επιταγών (vouchers) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του «Μητρώου Παρόχων» με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.
- Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.
- Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία (πλην Σποράδων).
- Επιδότηση Ακτοπλοϊκών: Συμμετοχή δικαιούχων στο 25%, δωρεάν για ΑμεΑ.
- Προσαύξηση 20%: Ισχύει για τον Αύγουστο, τις περιόδους Χριστουγέννων (15.12.26 – 14.01.27) και Πάσχα (23.04.27 – 09.05.27).
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
- Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας ΔΥΠΑ το τελευταίο 12μηνο.
- Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες.
Εισοδηματικά κριτήρια:
- Άγαμοι: έως 16.000€
- Έγγαμοι: έως 24.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ ανά τέκνο)
- Μονογονείς: έως 29.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ μετά το πρώτο τέκνο)
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ): https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos
Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης (κριτήρια: ΑμεΑ, εισόδημα, παιδιά). Εξαίρεση αποτελούν φέτος οι πολύτεκνοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους. Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους αιτήσεις από 21.04.2026 έως 10.05.2026.
