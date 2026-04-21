Κοινωνικός Τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Eως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλία

Λίγο μετά τις 8 το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με το πρόγραμμα να κάνει πρεμιέρα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026 και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων ανά ΑΦΜ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει κλιμακωτά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των δικαιούχων:

Τελευταίο Ψηφίο ΑΦΜ Ημερομηνία Υποβολής 0 Τρίτη, 21.04.2026 1, 2 Τετάρτη, 22.04.2026 3, 4 Πέμπτη, 23.04.2026 5, 6 Παρασκευή, 24.04.2026 7, 8, 9 Σάββατο, 25.04.2026 Όλοι οι ΑΦΜ Κυριακή, 26.04.2026

Διαμονή και παροχές

Οι κάτοχοι των επιταγών (vouchers) μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του «Μητρώου Παρόχων» με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος.

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν: Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία (πλην Σποράδων).

Επιδότηση Ακτοπλοϊκών: Συμμετοχή δικαιούχων στο 25%, δωρεάν για ΑμεΑ.

Προσαύξηση 20%: Ισχύει για τον Αύγουστο, τις περιόδους Χριστουγέννων (15.12.26 – 14.01.27) και Πάσχα (23.04.27 – 09.05.27).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας ΔΥΠΑ το τελευταίο 12μηνο.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Άγαμοι: έως 16.000€

Έγγαμοι: έως 24.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ ανά τέκνο)

Μονογονείς: έως 29.000€ (προσαυξανόμενο κατά 5.000€ μετά το πρώτο τέκνο)

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr (Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ): https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης (κριτήρια: ΑμεΑ, εισόδημα, παιδιά). Εξαίρεση αποτελούν φέτος οι πολύτεκνοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς διαδικασία μοριοδότησης, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους. Οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους αιτήσεις από 21.04.2026 έως 10.05.2026.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από dimokratia.gr)