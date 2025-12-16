Κοινωνικό Παντοπωλείο: Μοιράζει εορταστικό δέμα και γεύματα αγάπης στους ωφελουμένους του

Να μη λείψει τίποτα από το γιορτινό τραπέζι από όσες οικογένειες το έχουν πραγματικά ανάγκη φροντίζει και φέτος το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, με τη διανομή του χριστουγεννιάτικου δέματος στους ωφελουμένους του να είναι σε εξέλιξη ήδη από χθες.

Το πρωί της Τρίτης, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι σεφ του ΙΕΚ Ακμή μαγείρεψαν με κέφι και μεράκι γεύματα αγάπης, που διανεμήθηκαν μαζί με το γιορτινό δέμα εδεσμάτων, γλυκών -αλλά και δώρων για τα παιδιά των περίπου 300 οικογενειών που είναι υπό τη σκέπη του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το «παρών» στη δράση έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Παναγιώτης Δαλαμπύρας, ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης, κ.Χρήστος Αγορίτσας, ο Διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, κ.Θοδωρής Κυρόπουλος, καθώς και τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που καλωσόρισαν τους σεφ του ΙΕΚ Ακμή, αλλά και μέλη των ωφελούμενων οικογενειών.

«Σκοπός είναι να μη λείψει τίποτα από τους συμπολίτες μας αυτές τις γιορτινές μέρες. Ευχαριστούμε το ΙΕΚ Ακμή που είναι μαζί μας και φέτος, δίνοντας γιορτινό κλίμα στη δράση, ευχαριστούμε ακόμη περισσότερο όλες τις επιχειρήσεις, τους φορείς-συλλόγους, αλλά και τους απλούς πολίτες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια», σημείωσε ο κ.Δαλαμπύρας.

«Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, ώστε να μη λείψει τίποτα από κανένα σπίτι. Είναι σε εξέλιξη και δράσεις με τα σχολεία και τους μαθητές της πόλης, που συγκεντρώνουν φρέσκα τρόφιμα από τις λαϊκές αγορές, τα οποία και διατίθενται για τις ανάγκες του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου», ανέφερε, με τη σειρά του και ο κ.Αγορίτσας.

Και δώρα για τα παιδιά

Να σημειωθεί ότι η διανομή του χριστουγεννιάτικου δέματος αγάπης θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Το “καλάθι” περιέχει όλα τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, που συνοδεύτηκαν από τα γεύματα που ετοίμασαν οι σεφ του ΙΕΚ Ακμή, ενώ στα παιδιά των οικογενειών-ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μοιράζονται και δώρα.