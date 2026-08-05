Κοινωνικό Φροντιστήριο σε Τύρναβο και Αμπελώνα

Ο Δήμος Τυρνάβου σε μια προσπάθεια να στηρίξει τις ανάγκες και το δικαίωμα όλων των μαθητών και μαθητριών του δήμου στην μόρφωση, υποστηρίζει για δεύτερη χρονιά το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου στον Τύρναβο και δρομολογεί πλέον την υλοποίηση αντίστοιχων φροντιστηριακών τμημάτων και στον Αμπελώνα. Στο κοινωνικό φροντιστήριο μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές και μαθήτριες επιθυμούν χωρίς κανένα κριτήριο ένταξης.

Αρωγοί αυτής της προσπάθειας οι εθελοντές εκπαιδευτικοί που με αίσθημα αλληλεγγύης , προσφέρουν ποιοτικό και ουσιαστικό έργο.

Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται εθελοντές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό φροντιστήριο,να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6948735993( Εύη Βαρδιοπούλου Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικής πολιτικής) ,ώστε να στελεχώσουν τα τμήματά του παράλληλα με τους ήδη συμμετέχοντες.

Οι αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους μαθητές και μαθήτριες θα γίνονται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα τουδήμου Τυρνάβου www.tirnavos.gr ή δια ζώσης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, από Τετάρτη 22 Ιουλίου έως Παρασκευή 21 Αυγούστου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

Για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.tirnavos.gr/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd/