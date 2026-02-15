Κονδύλιο για το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους

Η λειτουργία Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) της 5ης ΥΠΕ στη Λάρισα, εξασφαλίστηκε με 868.841,17 ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι υπηρεσίες του φορέα απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο επιφέρει σημαντικές δυσχέρειες στην ζωή τους, στον οικογενειακό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χώρο. Η θεραπευτική αντιμετώπιση συνδυάζεται με δράσεις που υποστηρίζουν τις ανάγκες των εφήβων, των νέων και των οικογενειών τους αλλά και με παρεμβάσεις που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα.

Ειδικότερα, η ένταξη του έργου αφορά στη συγχρηματοδότηση λειτουργίας Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας για Παιδιά και Εφήβους στη Λάρισα για 24 μήνες. Την ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία της Δομής έχει η 5η ΥΠΕ και σε ό,τι αφορά στο οικονομικό και διοικητικό αντικείμενο, οι αρμόδιες Διευθύνσεις της.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας για παιδιά, εφήβους (0-18 ετών) και οικογένειες. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων στη λειτουργία του οποίου κατέχει κεντρικό ρόλο. Σκοπός του είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδοψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας, με υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της δομής είναι:

Οι τομεοποιημένες υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους, οι οποίες απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, αλλά και σε ειδικές ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι υπηρεσίες οργανώνονται και παρέχονται παράλληλα σε τρία επίπεδα (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη).

Το Κο.Κε.ΨΥ.Π.Ε. παρέχει ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών διαταραχών των παιδιών και των εφήβων. Επίσης παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης για επιδόματα ψυχομετρικές δοκιμασίες και βεβαίωση για την ανάγκη διενέργειας θεραπευτικών πράξεων για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία των ενδιαφερομένων.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας αναφέρει σχετικά: «Η κρίση της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων είναι μια κρίση σιωπηλή και εάν δεν έχουμε δομές υποστήριξης θα επιτρέψουμε να εκτροχιαστούν τα προβλήματά τους. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει δράση με χρηματοδότηση δομών ψυχικής υγείας και στην προκειμένη περίπτωση στηρίζει το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. της Λάρισας. Η πρόσβαση σε πόρους ψυχικής υγείας δεν είναι εύκολη και οι δημόσιες δομές επιβάλλεται να καλύπτουν τις ανάγκες αντιμετώπισης των προβλημάτων των παιδιών αναγνωρίζοντας τις κρίσεις που αντιμετωπίζουν σε μια εποχή που μεταβάλλεται η καθημερινότητα με ταχύτητες φωτός. Οικογένειες δυσκολεύονται να βρουν τον κατάλληλο επαγγελματία ή δεν είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά τη θεραπεία που χρειάζονται, εάν το δημόσιο σύστημα υγείας δεν την καλύπτει. Γι΄αυτό οι πόροι πρέπει να είναι στην διάθεση των πολιτών και μέσα από τις δομές μας δίνουμε διεξόδους και απαντήσεις».