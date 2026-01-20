Κοπή πίτας για τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας

Την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα του θα κόψει ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 21:00, στον χώρο «Grace», στην οδό Πανός 7, στη Λάρισα.

Μετά την κοπή της πίτας θα ακολουθήσει live μουσικό πρόγραμμα με την Εύη Κουλκουβίνη, ενώ η βραδιά θα περιλαμβάνει και κλήρωση δώρων.

Οι τυχεροί της βραδιάς θα διεκδικήσουν μια διήμερη εκδρομή για δύο άτομα στην Οχρίδα – Μπίτολα στις 7 και 8 Μαρτίου, καθώς και ένα smartphone Xiaomi.

Η είσοδος στην εκδήλωση ανέρχεται στα 10 ευρώ και περιλαμβάνει ποτό.