Κοπή πίτας και νέο Δ.Σ. στον Μουσικό Σύλλογο Λάρισας

Μέσα σε ιδιαίτερα θερμό , φιλικό και εγκάρδιο κλίμα και παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτισμού κ. Θωμά Ρετσιάνη , έκοψε τη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 ο Μουσικός Σύλλογος Λάρισας την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο «Γρηγορειάδειο» Πνευματικό Κέντρο.

Μετά την κοπή πίτας ακολούθησε Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Συλλόγου που συγκροτήθηκε σε σώμα

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Βελώνης Δημήτρης Πρόεδρος

Ράπτη Άννα Αντιπρόεδρος

Γιούμης Κώστας Γραμματέας

Σταυρίδης Σταύρος Ταμίας

Μπαλαμώτη Ανδριάνα Μέλος-Καλλιτεχνική Έφορος

Γκατζά Έλενα Μέλος – Έφορος Δημοσίων σχέσεων

Ρεμπάπης Παναγιώτης Μέλος – Έφορος υλικού

Λουκόπουλος Αντώνης Αναπληρωματικό μέλος