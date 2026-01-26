Κοπή πίτας με βραβεύσεις μαθητών από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και προστατών της Ελληνορθοδόξου Παιδείας και Παράδοσης, διοργανώνει εκδήλωση, στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:00 μ.μ., προκειμένου:

α. Να κόψει τη Βασιλόπιττα της Ιεράς Μητροπόλεως και

β. Να βραβεύσει τα παιδιά, τους μαθητές των σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού που πρώτευσαν στον περυσινό μαθητικό διαγωνισμό της Ιεράς Μητροπόλεως, με θέματα: «Άγιος Αχίλλιος, πολιούχος Λάρισας» και «Μητρόπολη Λαρίσης: 1.700 χρόνια ζωής και προσφοράς».

Θα ακουστούν πολλά και χρήσιμα για τις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως στον χώρο της Παιδείας, ενώ την όλη εκδήλωση θα πλαισιώσουν με ύμνους και τραγούδια οι μαθήτριες και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Λάρισας.