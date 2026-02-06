Κοπή πίτας με ευχές και αυξημένες προσδοκίες για την ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μετόχων, στελεχών και συνεργατών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στην Ελασσόνα η κοπή της βασιλόπιτας του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Λάρισας ΑΕΝΟΛ Α.Ε.

Τους εκπροσώπους και τους εργαζόμενους υποδέχτηκε στην καθιερωμένη τελετή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού και Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νικόλαος Γάτσας.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης, ο Αντιπρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και Δήμαρχος Τεμπών κ. Γεώργιος Μανώλης καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. : κα Φρόσω Καρκαβανίδου– Σκρέτα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Ελασσόνας, κ. Βασίλης Λέτσιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Πολεοδομίας Δήμου Αγιάς, ο κ. Ευάγγελος Παπαγιαννούλης Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων Δήμου Κιλελέρ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. κ. Γεώργιος Κυριλλίδης, ο κ. Γρηγόριος Γκουντόπουλος Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Αναστάσιος Βαφειάδης και η κα Σουλτάνα Καραποϊκογλου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας κα Ανδριάνα Κομήτσα, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος ΣΣ ΚΑΠ LEADERκα Μπαγιώτα Χαρά, κα Νίκου Βικτωρία, κ. Περιλής Θεόδωρος και κ. Ζιώζιας Νικόλαος καθώς και ο Γεν. Διευθυντής κ. Ιωάννης Σαμώτας, η συντονίστρια του LEADER κα Σεβαστή Μπασδέκη, εργαζόμενοι και στενοί συνεργάτες του Οργανισμού.

Ο κ. Γάτσας έκανε έναν απολογισμό του έργου της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. της προηγούμενης χρονιάς, αναφέρθηκε στις επιτυχημένες εκδηλώσεις του Οργανισμού και ιδιαίτερα στην εκδήλωση για τα 33 χρόνια του LEADER και του Οργανισμού, σκιαγράφησε τους στόχους του Οργανισμού για το νέο πρόγραμμα ΣΣ ΚΑΠ LEADER και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη που έχουν προς τον Οργανισμό πλέον οι Δήμοι – μέτοχοι του, αναθέτοντάς του μελέτες μέσω προγραμματικών συμβάσεων και στήριξης των υπηρεσιών τους. Ευχαρίστησε τα στελέχη του Οργανισμού και τους μετόχους για τη συνεργασία και τη στήριξη και ευχήθηκε υγεία σε όλους και επίτευξη νέων μεγαλύτερων προκλήσεων για τον Οργανισμό.

Ο Αντιπρόεδρος της ΑΕΝΟΛ Α.Ε. και Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης τόνισε μεταξύ άλλων: «Συγχαρητήρια σε όλους για το έργο που επιτελέσατε την προηγούμενη χρονιά με το κλείσιμο του προγράμματος LEADER, ελπίζουμε και το νέο πρόγραμμα που θα σχεδιάσουμε να βοηθήσει τους Δήμους, και όσο για τις προγραμματικές συμβάσεις, ο Δήμος Τεμπών ήταν από τους πρώτους Δήμους που εμπιστεύτηκε την ΑΕΝΟΛ τόσο για την στήριξη των υπηρεσιών μας όσο και για την σύνταξη μελετών». Η πρώην Πρόεδρος της Ε.Δ.Π και Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κομήτσα Ανδριάνα ευχαρίστησε μεταξύ άλλων την Διοίκηση και τα στελέχη του Οργανισμού για την άψογη συνεργασία και ανέφερε ότι οι δράσεις του Οργανισμού και οι ενέργειες του προγράμματος LEADER συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου τόσο στα δημόσια έργα όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Υγεία και δύναμη για τις επόμενες προκλήσεις