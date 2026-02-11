Κοπή πίτας των σχολών τένις ενηλίκων του Δήμου Λαρισαίων

Το βράδυ της Τρίτης, 10 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας των σχολών εκμάθησης τένις ενηλίκων του Δήμου Λαρισαίων, μέσα σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Οι φίλοι του τένις είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές εκτός γηπέδου, σε χαλαρή κουβέντα,για μια καλή Χρονιά με υγεία.

Ο κ. Λευτέρης Τσουμάνης, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού, ευχήθηκε μια χρονιά γεμάτη άθληση και τόνισε τη σημασία της λειτουργίας των τμημάτων ενηλίκων, αναδεικνύοντας τα οφέλη της άσκησης, όπως η διατήρηση της φυσικής κατάστασης και η ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και δημιουργία φιλικών σχέσεων. Παρόντες ήταν οι προπονητές κ.Βαγγέλης Απόστολου, κα Έφη Καράτζου, κ.Γιώργος Γκαμπλιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηρακλής Γερογιώκας και τα στελέχη του Τμήματος Αθλητισμού κα Χριστίνα Μητρούλα, κα Έλενα Ζήλου και κ. Βασίλης Καταραχιάς.

Η τυχερή της βραδιάς, κα Μαρία Δοδόλια, κέρδισε μια δωροεπιταγή, προσφορά της Opel Τσουμάνης, ολοκληρώνοντας την εκδήλωση με χαμόγελα και αισιοδοξία για μια δημιουργική χρονιά στο τένις.