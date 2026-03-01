Κορυφαίοι αθλητές από 38 χώρες συμμετέχουν σήμερα στο 60ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στην Πηγή Τρικάλων

Διεξάγονται σήμερα Κυριακή στην Πηγή οι αγώνες για το 60ο Παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου με συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από 38 χώρες

«Δίνει προστιθέμενο όφελος, προστιθέμενη αξία στην περιοχή, η οποία μπορεί να αναδειχτεί και μέσα από τις παρεμβάσεις που κάναμε, που ήταν θεωρώ σημαντικές και από τις παρεμβάσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε, να αναδειχθεί σαν ένας τόπος που να έρχονται αθλητές διεθνούς επιπέδου για να προπονούνται», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Δημήτρης Κουρέτας, περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

«Είναι μεγάλη τιμή για μας που μας εμπιστεύτηκαν. Και όντως ήρθαμε ένας μικρός Δήμος να μπορέσει να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάναμε. Έχουμε τέσσερις μήνες τώρα που προσπαθούμε και φέραμε εις πέρας ένα μεγάλο έργο», σημείωσε από την πλευρά του ο Κώστας Μαράβας, δήμαρχος Πύλης Τρικάλων.

«Όλες οι χώρες έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση. Από την πρώτη μέρα της άφιξης στο αεροδρόμιο μέχρι και σήμερα», ανέφερε ο Νίλτον Ρόλιμ Γκομέζ Φίλιο, πρόεδρος Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού.

Οι διοργανωτές απηύθυναν κάλεσμα στον κόσμο να πλαισιώσει το πρωτάθλημα και να σταθεί στο πλευρό των αθλητών με το χειροκρότημά του.

«Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δουν από κοντά μια διοργάνωση παγκοσμίου επιπέδου, όχι μόνο ως προς τους αθλητές που σας είπα, είναι τόσο πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετέχει και η Ελλάδα με τους αθλητές μας. Ελάτε να τον χειροκροτήσουμε. Αξίζουν και αυτά τα παιδιά το χειροκρότημά τους», επισήμανε ο Σπυρίδων Ανδριόπουλος, πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής αγώνων-πλοίαρχος ε.α.

«Να καλέσω τον κόσμο όλης της Θεσσαλίας στους αθλητές, προπονητές, τα σωματεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό και να καλέσουμε τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο να έλθουν να χειροκροτήσουν διότι θα δούμε μπροστά μας Ολυμπιονίκες εν ενεργεία», τόνισε ο Δημήτρης Χαχάμης αντιπρόεδρος ΣΕΓΑΣ.

Η τελετή έναρξης

Όπως σημειώνει το σχετικό δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, “με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνιας απ΄ όσους οραματίστηκαν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων στην Πύλη Τρικάλων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επίσημη τελετή έναρξης των αγώνων στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της περιοχής, παρουσία της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας, της ηγεσίας του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM), βουλευτών, δημάρχων και πολλών τοπικών φορέων και συλλογικοτήτων.

Η τελετή ξεκίνησε με την προσέλευση της Πολεμικής Σημαίας και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, την έπαρση της σημαίας του CISM και την ανάκρουση του Ύμνου του CISM και ακολούθησαν οι χαιρετισμοί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CISM, Πλοίαρχο εν αποστρατεία Σπυρίδων Ανδριόπουλο και τον επίσημο εκπρόσωπος του CISM, πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού Colonel Nilton Gomes Rolim Filho, οι οποίοι ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για την άψογη υποδοχή, φιλοξενία των αθλητών και των αποστολών, καθώς και για τις άρτιες αθλητικές υποδομές που δημιουργήθηκαν στην περιοχή.

Δημ. Κουρέτας

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε: Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε στη Θεσσαλία, στην καρδιά της Ελλάδας, με αφορμή το 60ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου του CISM. Η παρουσία 39 χωρών και 300 αθλητών αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να ενώνει λαούς, πολιτισμούς και έθνη, ακόμη και σε περιόδους προκλήσεων. Η διοργάνωση που φιλοξενείται στο Αθλητικό Κέντρο Σκαμνιές, στον Δήμο Πύλης, δεν είναι απλώς ένα ακόμη διεθνές αθλητικό γεγονός. Είναι μια γιορτή της ειρήνης, της συναδέλφωσης και του «Ευ Αγωνίζεσθαι». Οι Ένοπλες Δυνάμεις όλου του κόσμου συναντώνται εδώ όχι για να ανταγωνιστούν στο πεδίο της σύγκρουσης, αλλά στο πεδίο της ευγενούς άμιλλας. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους αθλητές που βρίσκονται σήμερα εδώ, ενώ ανάμεσά μας βρίσκονται κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου στίβου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνδιοργανωτές – την Ελληνική Αντιπροσωπεία CISM, τον Δήμο Πύλης, τον ΣΕΓΑΣ – καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τους εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση για την άρτια προετοιμασία των αγώνων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω προς τη Διοίκηση και το προσωπικό Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών καθώς ανέλαβαν και έφεραν σε πέρας μεγάλο μέρος της προετοιμασίας του πεδίου των αγώνων. Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία. Να ζήσουμε αγώνες υψηλού επιπέδου, με υγεία, ασφάλεια και σεβασμό. Και πάνω απ’ όλα, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το μήνυμα του CISM: «Φιλία μέσω του Αθλητισμού».

Αμέσως μετά ο εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος κήρυξε την έναρξη των αγώνων.

Στην τελετή έναρξης παρέστησαν οι Βουλευτές Αθ. Λιούτας (ΝΔ) Μαρ. Κοντοτόλη (ΣΥΡΙΖΑ), οι Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου, Αθλητισμού Σωτήρης Σουλούκος, το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Στρατηγός Ε.Α. Ηλίας Λεοντάρης, ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθ. Ξάφος, Δημ. Δαλαμάγκας, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Δημ. Χαχάμης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικάλων Αθ. Κάππας, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων Ιωάννης Λιάπης, ο πρόεδρος της ΔΚ Πηγής Απ. Κερασιώτης, κ.α.”

Το πρόγραμμα των αγώνων Κυριακή 1 Μαρτίου

Ώρα: 09:30 Πέρας Προσέλευσης Προσκεκλημένων

Ώρα: 09:40 Πέρας Προσέλευσης Επισήμων

Ώρα: 09:50 Άφιξη Τιμωμένου Προσώπου

Ώρα: 10:00 Εκκίνηση Δρόμου 8000μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ώρα: 10:50 Απονομή Επάθλων Ατομικής Κατάταξης 8000μ Γυναικών 60ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 10:55 Απονομή Επάθλων Ατομικής Κατάταξης 8000μ Γυναικών 1ου Βαλκανικού Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 11:05 Εκκίνηση Δρόμου 10000μ ΑΝΔΡΩΝ

Ώρα: 12:00 Απονομή Επάθλων Ατομικής Κατάταξης 10000μ Ανδρών 60ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 12:10 Απονομή Επάθλων Ατομικής Κατάταξης 10000μ Ανδρών 1ου Βαλκανικού Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 10:00 Εκκίνηση Μικτής Σκυταλοδρομίας 4 Χ 2000μ

Ώρα: 13:10 Τελετή Λήξης – Παρέλαση Ομάδων – Παράταξη Σημαιών Συμμετεχουσών Χωρών

Ώρα: 13:20 Απονομή Επάθλων Ομαδικής Κατάταξης 10000μ Ανδρών 60ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 13:30 Απονομή Επάθλων Ομαδικής Κατάταξης 8000μ Γυναικών 60ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 13:40 Απονομή Επάθλων Μικτής Σκυταλοδρομίας 4 Χ 2000μ 60ου Παγκοσμίου Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 13:50 Απονομή Επάθλων Ομαδικής Κατάταξης 10000μ Ανδρών 1ου Βαλκανικού Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 14:00 Απονομή Επάθλων Ομαδικής Κατάταξης 8000μ Γυναικών 1ου Βαλκανικού Στρατιωτικού Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου

Ώρα: 14:10 Πέρας Απονομών – Χαιρετισμός Αρχηγού Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CISM Ώρα: 14:20 Χαιρετισμός Επισήμου Εκπροσώπου του CISM

Ώρα: 14:30 Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Ώρα: 14:40 Χαιρετισμός και Κήρυξη Λήξης Αγώνων από Τιμώμενο Πρόσωπο Ώρα: 14:50 Υποστολή Σημαίας CISM – Ανάκρουση Ύμνου CISM

Ώρα: 14:55 Παράδοση Σημαίας CISM

Ώρα: 15:00 Υποστολή Ελληνικής Σημαίας – Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου Πέρας Τελετής – Αποχώρηση Επισήμων