Κουρέτας: Αντέξαμε τον Erminio διότι είχαμε καθαρίσει ποτάμια και ρέματα

«Η πρόσφατη κακοκαιρία Erminio ήταν σχεδόν αντίστοιχη του Byron που «χτύπησε» την Θεσσαλία τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά λόγω των εργασιών καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν σημειώθηκαν προβλήματα με πλημμυρισμένες εκτάσεις».

Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σήμερα Τρίτη στην Περιφέρεια, στην οποία παρουσίασε σε πίνακες και σχεδιαγράμματα, την υδρολογική ανάλυση, συγκρίνοντας τις 2 κακοκαιρίες Byron (4-12/25) και Erminio (31/3-5/4/26).

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα και με βάση τα στοιχεία που κατέγραψαν οι σταθμοί στάθμης, παροχής και βροχομέτρησης στον ποταμό Ενιπέα αν και ο Erminio έδωσε +35% ύψος στάθμης σε σχέση με τον Byron, δεν προέκυψαν προβλήματα. Στ΄άλλα σημεία μέτρησης, o Byron έδωσε μεγαλύτερα ύψη βροχής: Κουτσόχερο +7%, Νομή +3%, Τέμπη +13%.

Με βάση τα συγκριτικά δεδομένα του παρελθόντος προκύπτει ότι στον ΙΑΝΟ είχαν πλημμυρίσει 248.000 στρέμματα, στον Byron 18.500 στρ, ενώ στον Erminio πλημμύρισαν ελάχιστες εκτάσεις στην ευρεία κοίτη του Πηνειού.

Συγκρίνοντας τα ύψη βροχής στο Περτούλι Τρικάλων στο Byron είχαμε 202,4 mm ενώ στο Erminio το μέγιστο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Απιδιά Καρδίτσας και ήταν 157, 6 mm. Από τις 21 συνολικά σταθμούς μέτρησης, ο μέσος όρος ύψους βροχής ήταν στο Byron 138,5 m και στον Erminio 108,2 mm.

Ουσιαστικά και στις δύο κακοκαιρίες είχαμε την ίδια ένταση, αλλά λόγω των παρεμβάσεων που πραγματοποίησε η Περιφέρεια, οι πολίτες δεν ένιωσαν ότι κινδυνεύουν.

«Συνεχίζουμε τις εργασίες για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, όπως και την πίεση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής (σε ποσοστό +25%)» κατέληξε ο Δημ. Κουρέτας.

