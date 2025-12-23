Κουρέτας από Γηροκομείο Λάρισας: “Μέσα στο 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι νέες πτέρυγες”

Το Γηροκομείο Λάρισας επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο των καθιερωμένων επισκέψεών του κατά την εορταστική περίοδο σε μονάδες φροντίδας και κοινωνικής μέριμνας .

Κατά την άφιξή του, ο Περιφερειάρχης έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τα μέλη της διοίκησης,τη γραμματέα Αικατερίνη Λέκα, την κοινωνική λειτουργό Μαίρη Τουρτούνη καθώς και από το προσωπικό του ιδρύματος, με τους οποίους συνομίλησε εκτενώς για τη λειτουργία της δομής, Στη συνέχεια αντάλλαξε ευχές με τους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους, και συνομίλησε μαζί τους .Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με το έργο της επέκτασης του Γηροκομείου, που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, επισημαίνοντας ότι η δημοπράτηση του θα γίνει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους.

«Ελπίζω ότι μέσα στο 2027 το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και οι άνθρωποι θα μπορέσουν να μεταφερθούν στις δυο νέες πτέρυγες, ώστε να ζήσουν σε ακόμη καλύτερες συνθήκες. Βλέπω ότι οι ηλικιωμένοι εδώ βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Οι εργαζόμενοι τούς φροντίζουν με συνέπεια και ευαισθησία. Για εμάς ήταν μια καλή ευκαιρία να βοηθήσουμε το Γηροκομείο να γίνει ακόμη καλύτερο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.

Τα μέλη της διοίκησης του Γηροκομείου ευχαρίστησαν τονκ.Κουρέτα για τη χρηματοδότηση του έργου και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τη λειτουργία και την αναβάθμιση της δομής.Εκ μέρους των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της Επιτροπής τους κ. Γιώργος Χατζηλιάδης, ο οποίος δήλωσε:«Έχουμε ακούσει πολλά και καλά για εσάς. Η Περιφέρεια έχει περάσει πολλές δοκιμασίες τα τελευταία χρόνια με τις θεομηνίες και αυτό που κάνετε πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε με αγάπη. Όσον αφορά την επέκταση του Γηροκομείου, να ξέρετε ότι μας δώσατε πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να γνωρίζετε ότι η διοίκηση και όλο το προσωπικό μάς προσέχουν και αξίζουν άριστα, βαθμό 10. Αν δεν ήταν έτσι, να είστε σίγουρος ότι θα σας το έλεγα».

Παρόντες ήταν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Μαρία Γαλλιού. ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Βαγγέλης Αποστόλου , ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γρηγόρης Γκουντόπουλος καθώς και ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος.