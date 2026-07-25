Κουρέτας για την κακοκαιρία στη Θεσσαλία: «Η ραγδαιότητα της βροχής ήταν έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον Daniel»

Στην ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη Θεσσαλία την Παρασκευή αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι η φύση των βροχοπτώσεων έχει πλέον αλλάξει δραματικά.

Όπως υπογράμμισε, τα στοιχεία που καταγράφονται από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, με βάση τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου, δείχνουν ότι η ραγδαιότητα της βροχής σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας ήταν τρεις έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη που είχε καταγραφεί κατά τη θεομηνία Daniel.

Ο περιφερειάρχης εξηγεί ότι, παρά την εξαιρετικά μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων, η μικρή διάρκειά τους δεν επιβαρύνει σημαντικά το ποτάμιο σύστημα. Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται στην αδυναμία του εδάφους να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Τα χωράφια πλημμυρίζουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν αυτό το νερό. Και ποτέ δεν θα την έχουν», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας, περιγράφοντας αυτό που αποκαλεί «τη νέα εποχή» των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η παρέμβασή του έρχεται λίγες ώρες μετά τις ισχυρές καταιγίδες που προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας, με χαλαζοπτώσεις, πλημμυρισμένες καλλιέργειες, πτώσεις δέντρων και τοπικές διακοπές ηλεκτροδότησης, επιβεβαιώνοντας – όπως αναφέρει – ότι η κλιματική πραγματικότητα απαιτεί πλέον διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των έντονων βροχοπτώσεων.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr