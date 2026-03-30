Κουρέτας σε Δήμα: Να προχωρήσει άμεσα το αρδευτικό Σμοκόβου

Την άμεση χρηματοδότηση του αρδευτικού δικτύου του Σμοκόβου, το οποίο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Θεσσαλίας, ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτριος Κουρέτας.

Η επιστολή, που κοινοποιείται στους βουλευτές των Νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και στους εμπλεκόμενους δήμους, αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε Υπουργέ,

Eίναι γνωστά πλέον σε όλους τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Θεσσαλικός κάμπος από την έλλειψη υδατικών πόρων που χρησιμοποιούνται για την άρδευση μεγάλων εκτάσεων με καλλιέργειες (βαμβακιού, καλαμποκιού, Βιομηχανικής ντομάτας κλπ).

Ένα πολύπλευρο σημαντικό έργο το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας είναι το έργο με τίτλο «Αρδευτικά έργα Σμοκόβου», με τροφοδότηση από τα νερά του ομώνυμου ταμιευτήρα. Το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Θεσσαλίας. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη σύμβαση (υπογράφτηκε στις 09-07-2021) επικαιροποίησης της μελέτης κατασκευής αρδευτικών δικτύων, συνολικής καθαρής έκτασης 231.086 στρεμμάτων, από τον ταμιευτήρα Σμοκόβου, με τα απαιτούμενα τεχνικά έργα.

Από τη συνολική έκταση, τα 142.940 στρέμματα αφορούν την Π.Ε Καρδίτσας, τα 78.956 στρέμματα αφορούν την Π.Ε Φθιώτιδος, και τα 9.190 στρ. την Π.Ε Λάρισας. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται επίσης η σύνταξη κτηματολογικών πινάκων, η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, ώστε να υπάρχει πληρότητα του φακέλου δημοπράτησης.

Ουσιαστικά η προαναφερόμενη σύμβαση μελέτης αφορά στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης οριστικής μελέτης των αρδευτικών δικτύων (1991), της γνωστής μελέτης Λαζαρίδη με βάση τα νέα εδαφολογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής, προκειμένου να συνεχισθεί το έργο κατασκευής των μόνιμων αρδευτικών δικτύων.

Παρότι έχουν παρέλθει περισσότερα από 20 χρόνια από την ολοκλήρωση των εργασιών του Φράγματος, και την πλήρωση του Ταμιευτήρα με νερό, από τα προβλεπόμενα στην αρχική μελέτη, περίπου 230.000 αρδευόμενα στρέμματα, με υπόγειο υπό πίεση σύστημα αρδευτικών δικτύων, έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα μόνο 17.500 στρέμματα, ενώ άλλα 60 – 80.000 στρέμματα εξυπηρετούνται με ανοικτά δίκτυα, δηλαδή μέσω του υφιστάμενου στραγγιστικού δικτύου της περιοχής που τροφοδοτούνται με αγωγούς μεταφοράς νερού.

Παρά την αναγνώριση της σημασίας του και τις δεσμεύσεις, οι διαδοχικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των αναγκαίων έργων προκαλούν έντονες ανησυχίες στους αγρότες και τους κατοίκους της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.

Κύριε Υπουργέ,

• Επειδή το έργο των αρδευτικών δικτύων Σμοκόβου έχει χαρακτηριστεί με τη με αριθ.πρωτ.Δ19/οικ.580/15-02-2019 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.), ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό, και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου του στη διαχείριση των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και τη στήριξη του αγροτικού τομέα.

• Επειδή με την κατασκευή των αρδευτικών δικτύων με υπόγειο υπό πίεση σύστημα θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης των υδατικών πόρων από την Λίμνη Σμοκόβου.

• Επειδή σύμφωνα με την επικαιροποίηση της μελέτης, που ολοκληρώνεται μετά από παράταση εντός του 2026, το δίκτυο άρδευσης επαρκεί για να καλύψει ακόμα περίπου 200.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης των Π.Ε Καρδίτσας, Λάρισας και Φθιώτιδας.

• Επειδή με την ολοκλήρωση των κλειστών δικτύων άρδευσης από τη λίμνη Σμοκόβου, θα έχουμε μεγάλες ποσότητες εξοικονόμησης νερού, αφού θα περιοριστούν σημαντικά οι απώλειες των υδατικών πόρων, λόγω της χρήσης των στραγγιστικών καναλιών.

• Επειδή η ολοκλήρωση των κλειστών δικτύων άρδευσης θα μειώσει σημαντικά τις δαπάνες άρδευσης των καλλιεργειών και το κόστος παραγωγής των αγροτών.

• Επειδή μετά την έγκριση όλων των μελετών, είναι προφανές ότι πρέπει έγκαιρα να αναζητηθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

• Επειδή με βάση την υπό διαβούλευση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων εκτιμάται στο ύψος των 230.000.000,00€

Ζητούμε την άμεση χρηματοδότηση του τόσου σημαντικού έργου.