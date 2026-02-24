Κουρέτας σε Τσιάρα: “Να αποζημιωθούν οι κερασοπαραγωγοί της Π.Ε. Λάρισας για τον παγετό του 2025”

Με αφορμή τη μη αποζημίωση των κερασοπαραγωγών της Π.Ε. Λάρισας για τον παγετό 19–21 Μαρτίου 2025 στο προανθικό στάδιο, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας απέστειλε επιστολή στον ΥΠΑΑΤ Κώστα Τσιάρα με την οποία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει, άμεσα είτε στη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των κερασοπαραγωγών είτε στην ένταξη των ζημιών σε πρόγραμμα ΚΟΕ. Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, όπως το Μεταξοχώρι και η Αγιά, όπου η καλλιέργεια κερασιού αποτελεί ουσιαστικά μονοκαλλιέργεια.

Αναλυτικότερα η επιστολή Δημ. Κουρέτα:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Τον Μάρτιο του 2025, η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Λάρισας (Αγιά, Τέμπη, Ελασσόνα, Τύρναβος) επλήγη από σφοδρό παγετό, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην παραγωγή κερασιών. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν τα ξημερώματα της 20ής Μαρτίου 2025, ενώ το φαινόμενο συνεχίστηκε τοπικά έως και τις 21 Μαρτίου. Η καταστροφή υπήρξε ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς τα δέντρα βρίσκονταν στο προανθικό στάδιο ή στην αρχή της ανθοφορίας, γεγονός που τα καθιστούσε εξαιρετικά ευάλωτα.

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας οι απώλειες παραγωγής κερασιού εκτιμήθηκαν έως και στο 70%, ενώ σε καλλιέργειες που βρίσκονταν στο προανθικό στάδιο οι ζημιές έφτασαν ακόμη και το 100%, με σημαντική απώλεια εισοδήματος — ιδίως σε περιοχές όπου το κεράσι αποτελεί μονοκαλλιέργεια, όπως το Μεταξοχώρι και η Αγιά. Ο ΕΛΓΑ Λάρισας εξέδωσε επίσημη αναγγελία ζημιών για τον παγετό της νύχτας 20ής–21ης Μαρτίου 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό του ΕΛΓΑ, η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινά από το στάδιο πλήρους (100%) ανθοφορίας. Παρά ταύτα, για τις συγκεκριμένες ποικιλίες πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες αυτοψίες από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ, συντάχθηκαν τα αντίστοιχα πορίσματα και εισπράχθηκαν τα προβλεπόμενα τέλη εκτίμησης για τις δηλώσεις ζημιάς.

Τα στοιχεία της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό ζημιάς από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2025 σε κεράσια, μήλα και αχλάδια υπερβαίνει το όριο του 30% που απαιτείται για την καταβολή κρατικών ενισχύσεων. Ειδικά στην καλλιέργεια κερασιού, σε πολλές περιπτώσεις οι απώλειες ανέρχονται στο 100% της παραγωγής. Παράλληλα, παραγωγοί της Π.Ε. Λάρισας εκφράζουν έντονη ανησυχία μετά από πρόσφατη

ανακοίνωση για αποζημιώσεις μέσω προγράμματος ad hoc σε δενδροκαλλιέργειες της Ημαθίας και της Πέλλας, οι οποίες βρίσκονταν επίσης στο προανθικό στάδιο.

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2025/2061, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13/10/2025, εγκρίθηκαν αιτήματα έξι κρατών-μελών. Τέσσερα εξ αυτών (Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία) είχαν υποβάλει αίτημα ήδη από το καλοκαίρι και έλαβαν έγκριση για αποζημιώσεις στις κερασοκαλλιέργειες έως τις 26 Απριλίου 2026, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 200%, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαθέτει σαφώς μεγαλύτερη έκταση καλλιέργειας κερασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή έκτακτης στήριξης λόγω του παγετού του 2025 που έπληξε την καλλιέργεια κερασιού, κρίνεται αναγκαίο η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα είτε στη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) για την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των κερασοπαραγωγών είτε στην ένταξη των ζημιών σε πρόγραμμα ΚΟΕ.

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας, όπως το Μεταξοχώρι και η Αγιά, όπου η καλλιέργεια κερασιού αποτελεί ουσιαστικά μονοκαλλιέργεια. Η εκτεταμένη απώλεια παραγωγής συνεπάγεται σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, καθιστώντας επιτακτική την άμεση στήριξη των πληγέντων παραγωγών. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή συνεργασία».