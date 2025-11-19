Κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις Φυλακές Λάρισας

Στο εφημερεύον νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν προχθές δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών Λάρισας μετά από αιφνιδιαστική επίθεση που δέχθηκαν, από κρατούμενο, ενώ εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.

Οι υπάλληλοι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή τους.

Η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας σε ανακοίνωσή της αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι “οι συνθήκες στα Καταστήματα Κράτησης έχουν μετατραπεί σε πεδίο αυξημένης ανασφάλειας”, απαιτώντας από την Πολιτεία “επαρκές προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό, εφαρμόσιμα πρωτόκολλα και ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας”.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr