Κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας: “Άλλοι κερδίζουν – ο παραγωγός μένει στο ίδιο εισόδημα”

Με σαφείς αιχμές και στοιχεία, η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας απευθύνεται στους καταναλωτές, επιχειρώντας να αποδομήσει το στερεότυπο ότι «οι παραγωγοί κλαίγονται».

Όπως επισημαίνουν, οι τιμές παραγωγού για αρνί και κατσίκι παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, την ώρα που οι καταναλωτές πληρώνουν ακριβότερα, γεγονός που –όπως τονίζουν– αποκαλύπτει σοβαρές στρεβλώσεις στην αλυσίδα διάθεσης.

Ίδιες τιμές για τον παραγωγό, ακριβότερα στο ράφι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αρνί και το κατσίκι φεύγουν από τον παραγωγό χωρίς καμία ουσιαστική αύξηση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, η τελική τιμή για τον καταναλωτή είναι αυξημένη, χωρίς το επιπλέον κόστος να καταλήγει στον κτηνοτρόφο.

Πώς δημιουργούνται τα υπερκέρδη

Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν πρακτικές που, όπως υποστηρίζουν, οδηγούν σε υπερκέρδη για ενδιάμεσους κρίκους της αγοράς:

Αγορά ζώων μικρού βάρους (7–8 κιλά) ακόμη και κάτω από 10€/κιλό

Υποβάθμιση σε κατηγορίες χαμηλότερης ποιότητας

Εκμετάλλευση της αδυναμίας του καταναλωτή να αγοράσει μεγαλύτερα ζώα υψηλότερου κόστους

Διάθεση στην αγορά προϊόντων χαμηλότερης αξίας σε υψηλότερες τιμές

Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι εισάγονται φθηνότερα αμνοερίφια από το εξωτερικό, εντείνοντας τις πιέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

Επιπλέον απώλειες για τον κτηνοτρόφο

Η επιτροπή τονίζει ότι το εισόδημα των παραγωγών επιβαρύνεται περαιτέρω από:

Απώλεια βάρους λόγω απόρριψης εντοσθίων στη σφαγή

Μείωση περίπου 10% στο τελικό βάρος στο σφαγείο

«Η αύξηση δεν φτάνει ποτέ στον παραγωγό»

Οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ξεκαθαρίζουν ότι η αύξηση που πληρώνει ο καταναλωτής δεν καταλήγει στον παραγωγό, αλλά στα ενδιάμεσα στάδια της αγοράς.

Έκκληση προς τους καταναλωτές

Στην ανακοίνωση καλούνται οι πολίτες:

Να εξετάζουν ποιος πραγματικά αποκομίζει το κέρδος

Να συγκρίνουν τιμές και ποιότητα

Να στηρίζουν τον Έλληνα παραγωγό

Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Ο παραγωγός δεν “κλαίγεται”. Απλώς δεν συμμετέχει στα κέρδη που κάποιοι άλλοι καρπώνονται».

Αίτημα για άμεση κρατική παρέμβαση

Κλείνοντας, η Συντονιστική Επιτροπή αναφέρεται στο «Βατερλώ του πασχαλινού οβελία», στις απώλειες από την απόρριψη εντοσθίων και στο κόστος των μέτρων για ζωονόσους, τα οποία –όπως υποστηρίζουν– επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους εδώ και μήνες.

Ζητούν:

Άμεση κρατική αρωγή

Επίσημη ενημέρωση

Σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων

thessalikigi.gr