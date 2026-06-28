Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Λάρισας – Βόλου

Προσωρινές δυσκολίες καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, εξαιτίας τεχνικών εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή του Σέσκλου. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς Λάρισα, η κίνηση διεξάγεται μέσω μίας μόνο λωρίδας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σημειώνονται κατά διαστήματα καθυστερήσεις, κυρίως τις ώρες που η κυκλοφορία είναι αυξημένη.

Οι οδηγοί που διέρχονται από το συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου καλούνται να κινούνται με μειωμένη ταχύτητα, να συμμορφώνονται με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθούν τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί, συμβάλλοντας έτσι στην ασφαλή μετακίνηση όλων και στην απρόσκοπτη εξέλιξη των εργασιών.

kosmoslarissa.gr (*Με πληροφορίες και φωτό από thenewspaper.gr)