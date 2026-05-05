Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 6 και 7 Μαΐου για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Ο “ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” είναι μιας παγκόσμιας εμβέλειας διοργάνωση. Η Ελλάδα και φέτος ετοιμάζεται να υποδεχτεί την αφρόκρεμα της διεθνούς αγωνιστικής ποδηλασίας.

Η αρχή θα γίνει στα Ιωάννινα και θα καταλήξει στην Αττική, διασχίζοντας Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Η Λάρισα έχει επιλεγεί για τον τερματισμό του 2ου ΕΤΑΠ (που ξεκινά από το Καρπενήσι) και θα υποδεχθεί τους αθλητές την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στην Κεντρική Πλατεία Δημάρχου Σάπκα.

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την ομαλή κυκλοφορία.

Ειδικότερα, θα ισχύσουν τα εξής:

Οδός Σαρίμβεη: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Ηρώων Πολυτεχνείου, στη δεξιά πλευρά της οδού, από την Τετάρτη 06/05 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 07/05 και ώρα 19:00. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο τμήμα από Σαρίμβεη έως Καρδίτσης (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Καρδίτσης) από την Τετάρτη 06/05 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 07/05 και ώρα 19:00. Οδός Ίωνος Δραγούμη: Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας από την Τετάρτη 06/05 και ώρα 08:00 έως την Πέμπτη 07/05 και ώρα 19:00. Οδοί Π. Μελά και Παπακυριαζή (από Παπαναστασίου έως Π.Μελά): Απαγόρευση στάθμευσης εκατέρωθεν των οδών την Πέμπτη 07/05 από ώρα 07:00 έως 19:00. H Παπακυριαζή (η είσοδος από Παπαναστασίου) θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 7:00 έως19:00. Οδός Παπαναστασίου: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν της οδού την Πέμπτη 07/05 από ώρα 07:00 έως 19:00. Χώρος στάθμευσης μοτοσυκλετών (Παπαναστασίου, πλησίον καταστήματος Κωτσόβολος): Απαγόρευση στάθμευσης από την Τετάρτη 06/05 και ώρα 07:00 έως την Πέμπτη 07/05 και ώρα 20:00. Υπαίθριος χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης (οδών Τ. Τσόγκα και Περσεφόνης): Απαγόρευση στάθμευσης από την Τετάρτη 06/05 και ώρα 10:00 έως την Πέμπτη 07/05 και ώρα 19:00. Οδοί Μανδηλαρά και Μ. Αλεξάνδρου: Απαγόρευση στάθμευσης στα τμήματα:

• Μανδηλαρά (από Παπαναστασίου έως Μ. Αλεξάνδρου) • Μ. Αλεξάνδρου (από Μανδηλαρά έως Κύπρου) την Πέμπτη 07/05 από ώρα 07:00 έως 19:00. Διακοπή κυκλοφορίας στα ίδια τμήματα την Πέμπτη 07/05 από ώρα 15:00 έως 20:00.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο κέντρο της πόλης κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και ώρες. Για την εξυπηρέτησή τους, θα επιτρέπεται ελεύθερα η στάθμευση στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, Τετάρτη 6/5 και Πέμπτη 7/5, εκτός των οδών που εμπλέκονται στις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πρόγραμμα αποκομιδής

Στο πλαίσιο υποδοχής της διοργάνωσης, θα σημειωθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια για την αποκομιδή απορριμμάτων, για την Πέμπτη, 7 Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα, στις οδούς Παπαναστασίου (από Ηρ. Πολυτεχνείου έως Κύπρου) και Μ. Αλεξάνδρου (από Κύπρου έως Μανδηλαρά) η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14:00-15:00, ενώ θα ακολουθήσει αποσάρωση στις 15:00.

Σήμερα, Τρίτη 5/5/2026 και μεθαύριο, Τετάρτη 6/5/2026 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα στα καταστήματα της περιοχής, σχετικά με το πρόγραμμα αποκομιδής που θα ισχύσει την Πέμπτη 7/5/2026.

Ο Δήμος Λαρισαίων σας ευχαριστεί που συμβάλλετε στην ομαλή διεξαγωγή του «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026». Η συνεργασία και η κατανόηση όλων είναι απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή της πολύ σημαντικής, διεθνούς εμβέλειας, αθλητικής διοργάνωσης.