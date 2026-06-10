Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο Αγίου Αχιλλίου λόγω εργασιών της ΔΕΥΑΛ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ» εκτελεί αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της οδού Γεωργιάδου. Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα οι εργασίες εκτελούνται στην περιοχή του Αγίου Αχιλλείου.

Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Αχιλλείου, ως εξής:

Την Πέμπτη 11/06/2026 και κατά τις ώρες 06:00–17:00 θα εφαρμοστεί προσωρινός αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Καλλιθέας.

και κατά τις ώρες θα εφαρμοστεί προσωρινός αποκλεισμός του ρεύματος κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο προς την οδό Καλλιθέας. Την Παρασκευή 12/06/2026 και κατά τις ώρες 06:00–17:00 θα εφαρμοστεί προσωρινή στένωση μίας λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα από την οδό Καλλιθέας προς τον κόμβο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομείναν τμήμα της λωρίδας κυκλοφορίας.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β’ 3037/29.05.2024) και τα εγκεκριμένα σχέδια εργοταξιακής σήμανσης.