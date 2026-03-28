Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στα Φάρσαλα για τον “5ο Μυρμιδόνων Άθλο”

Από την Οργανωτική Επιτροπή του «5ου Μυρμιδόνων Άθλου» ανακοινώνεται ότι λόγω του αγώνα και σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της πόλεως, και συγκεκριμένα:

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο του άλσους καθώς και στους δασικούς δρόμους του βουνού και της Αγίας Κυριακής από τις 8.30 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι, αύριο Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026.

Επίσης δε θα είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων στον αγροτικό δρόμο προς το σκοπευτήριο από 9.00 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι.

Η οδός Λαμίας θα είναι κλειστή από το ύψος της Ρήγα Φεραίου, καθώς και η Λαρίσης από τη Ρήγα Φεραίου έως την πλατεία Δημαρχείου, από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Η οδός Β’ Συντάγματος Ιππικού θα είναι κλειστή στο τμήμα της από την οδό Αθήνας έως την οδό Λαμίας από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στην διέλευση τους στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, στην περιοχή «Κατράνα», στο δρόμο προς τα «Χαϊντάρια», στην οδό Υπερείδου και στην οδό Μπουμπουλίνας.

Επίσης παρακαλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν την μετακίνηση στο κέντρο της πόλης με τα οχήματα τους.

Στα Φάρσαλα αύριο Κυριακή θα χτυπά η καρδιά του αθλητισμού. Ας βάλουμε όλοι τα δυνατά μας για να μείνει αυτός ο αγώνας αξέχαστος.