Κυριακή της Ορθοδοξίας και έναρξη της Άνοιξης στον Δήμο Τεμπών

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας και πρώτη ημέρα της άνοιξης, η μεγάλη εορτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλες τις ενορίες του Δήμου Τεμπών.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι, όπου πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη περιφορά των ιερών εικόνων, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ευαγγελία, καθώς και τον Αντιδήμαρχο κ. Μητσογιάννη. Πλήθος πιστών συμμετείχε με ευλάβεια στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, τιμώντας τη νίκη της Ορθοδοξίας και τη σημασία της πίστης και της παράδοσης.

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Εκκλησίας μας, καθώς συμβολίζει την αποκατάσταση των ιερών εικόνων και τη νίκη της πίστης, ενώ η 1η Μαρτίου σηματοδοτεί την αναγέννηση της φύσης και την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι ημέρα βαθιάς πίστης, ενότητας και πνευματικής αναγέννησης. Η σημερινή ημέρα, που συμπίπτει με την έναρξη της άνοιξης, μας γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη για το μέλλον.

Σε όλες τις ενορίες του Δήμου μας, οι πιστοί τίμησαν με σεβασμό την παράδοσή μας, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας. Οι ιερές εικόνες, σύμβολα της ιστορίας και της πίστης μας, μας υπενθυμίζουν τις αξίες που μας καθοδηγούν.

Με πίστη, συνεργασία και αλληλεγγύη, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας.

Χρόνια πολλά και καλό μήνα σε όλους, καρποφόρα άνοιξη, υγεία, δύναμη και ελπίδα.»