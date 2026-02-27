Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Τσαριτσάνη

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας τιμούν την Κυριακή της Ορθοδοξίας τη μνήμη του μεγάλου διδασκάλου του Γένους Κωνσταντίνου Οικονόμου του «εξ Οικονόμων», δίνοντας φέτος ιδιαίτερη έμφαση στον Εθνοϊερομάρτυρα Ιωσήφ Ρωγών, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τσαριτσάνη.

Ο Ιερομάρτυρας Ιωσήφ Ρωγών, μία από τις εμβληματικότερες μορφές της ηρωικής Εξόδου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσαριτσάνη. Ως Επίσκοπος Ρωγών και Κοζύλης συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της Εξόδου, ευλόγησε τους αγωνιστές και θυσίασε τη ζωή του για το ιδανικό της ελευθερίας, καταγράφοντας το όνομά του στο πάνθεον των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης.

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Ελασσόνας κ.κ. Χαρίτωνος, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία για την προσωπικότητα και την προσφορά του Ιωσήφ Ρωγών από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνό.

Η παρουσία του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τον ιστορικό και πνευματικό δεσμό που συνδέει διαχρονικά την Τσαριτσάνη και την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, δύο τόπους ενωμένους με δεσμούς θυσίας, ιστορικής μνήμης και κοινού αγώνα.

Με τις φετινές επετειακές εκδηλώσεις, ο Δήμος Ελασσόνας αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του Ιωσήφ Ρωγών στην κορυφαία στιγμή της Εξόδου και τιμά τη διαχρονική παρακαταθήκη των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από τον Αγώνα και το φιλελληνικό κίνημα.

Η συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις μνήμης αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής σε μια από τις πιο φωτεινές μορφές της εθνικής μας ιστορίας.