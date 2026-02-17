Κυριαρχία Λαρισαίων στην κοπή πίτας του Οργανωτικού της ΝΔ στην Αθήνα

Παρουσία εκατοντάδων στελεχών των κομματικών οργανώσεων από όλη τη χώρα την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ο Πρωθυπουργός & Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση: «Προηγήθηκε ομιλία του όπου τόνισε τον πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος, τα επιτεύγματα και την τήρηση των δεσμεύσεων μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση, τις προκλήσεις του μέλλοντος και το ρόλο των κομματικών οργανώσεων στους νέους στόχους.

Ο Γραμματέας Οργανωτικού, κ. Στέλιος Κονταδάκης αφού συνεχάρη τις διοικήσεις των Δ.Ε.Ε.Π. & ΔΗΜ.Τ.Ο. για την εκλογή τους, ευχαρίστησε όλους για την προσφορά τους και κάλεσε τα κομματικά στελέχη σε νέους αγώνες με στόχο την αυτοδυναμία στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν μετά από 15 μήνες.

Η Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας έδωσε δυναμικό παρών στην εκδήλωση με την συμμετοχή του προέδρου, κ. Ηλία Σουφλιά, μελών του Δ.Σ., της Διεύρυνσης, και Προέδρων και μελών του Δ.Σ. των ΔΗΜ.Τ.Ο. της Περιφερειακής μας ενότητας».