Κωνσταντοπούλου από Λάρισα: Η εμπειρία των Τεμπών να θωρακίσει τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα

«Συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών κι όλο αυτό το διάστημα οι συγγενείς κι οι οικογένειες των θυμάτων σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει η αλήθεια», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Zωή Κωνσταντοπούλου, κατά την είσοδο της στο Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας για τη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών.

«Στα Τέμπη διαπράχθηκε ένα έγκλημα»

«Απέναντι σε μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει, μπαζώνει, που κρύβει στοιχεία και θάβει αποδεικτικό υλικό», πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου. Η ίδια πρόσθεσε, ότι ο κόσμος κατανοεί, πως στα «Τέμπη διαπράχθηκε ένα έγκλημα», ενώ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί «αν οι πολιτικά υπόλογοι έκαναν το καθήκον τους».

Η κα Κωνσταντοπούλου σημείωσε, ότι υπάρχουν κατηγορούμενοι που ακόμα δεν έχουν παραπεμφθεί, σημειώνοντας ότι «κυριότερος είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Επανάληψη σκηνικού στα Τρίκαλα»

Τέλος, η ίδια αναφέρθηκε και στο τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, λέγοντας ότι υπάρχει «επανάληψη σκηνικού». «Επιτακτικό να υπάρξει μέριμνα από την αρχή για να μην ύπαρξη συγκάλυψη στοιχείων. Η εμπειρία του εγκλήματος των Τεμπών να θωρακίσει τις οικογένειες των θυμάτων στα Τρίκαλα».

Ρεπορτάζ: Ελπίδα Κουτσογιάννη

ertnews.gr