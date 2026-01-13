Κόβει πίτα το Επιμελητήριο Λάρισας

Την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2026 διοργανώνει το Επιμελητήριο Λάρισας το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, στον Πολυχώρο ASTERAS EVENTS (5ο χλμ Λάρισας – Αμπελώνα).

Η εκδήλωση, που αποτελεί θεσμό για την επιχειρηματική ζωή της Θεσσαλίας, αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα δοθεί η ευκαιρία για ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά, καθώς και για συζήτηση γύρω από τις προοπτικές και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική επιχειρηματικότητα το 2026.

Το Επιμελητήριο Λάρισας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενισχύει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της περιοχής.