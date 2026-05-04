Κόκκαλης: Άμεση ανάγκη για μόνιμη επιδότηση ζωοτροφών σε μονάδες υπό καραντίνα

Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της εκρηκτικής αύξησης του κόστους των ζωοτροφών και των συνεπειών του για την ελληνική κτηνοτροφία ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτηση προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Κόκκαλης περιγράφει μια «βαθιά κρίση βιωσιμότητας» για τον κτηνοτροφικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι το κόστος των ζωοτροφών έχει εξελιχθεί σε βασικό παράγοντα οικονομικής ασφυξίας για τις εκμεταλλεύσεις. Όπως τονίζει, για μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων το κόστος διατροφής των ζώων δεν καλύπτεται πλέον από το εισόδημα που παράγουν, γεγονός που οδηγεί είτε σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου είτε ακόμη και σε εγκατάλειψη της δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις μονάδες που πλήττονται από ζωονόσους, όπως ευλογιά, πανώλη και αφθώδη πυρετό, όπου επιβάλλονται καραντίνα και αυστηροί περιορισμοί μετακίνησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, οι παραγωγοί στερούνται κάθε δυνατότητας εμπορικού εισοδήματος, ενώ συνεχίζουν να επιβαρύνονται πλήρως με το κόστος ζωοτροφών, καθιστώντας την επιβίωση των μονάδων εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι, παρά τη διαρκή επιδείνωση της κατάστασης, δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα ένας μόνιμος και στοχευμένος μηχανισμός επιδότησης ζωοτροφών, ικανός να αντιμετωπίσει τη δομική φύση του προβλήματος. Αντιθέτως, οι έως τώρα παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται αποσπασματικές και καθυστερημένες, χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική λύση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, ενισχύοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και αποδυναμώνοντας την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας, ενώ πλήττονται δυσανάλογα οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Με την ερώτησή του, ο κ. Κόκκαλης καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει εάν προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στη θέσπιση ενός μόνιμου και καθολικού μηχανισμού επιδότησης ζωοτροφών, καθώς και ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σχεδιάζει για τη στήριξη των μονάδων που βρίσκονται σε καραντίνα. Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για την έως τώρα απουσία ενός σταθερού πλαισίου στήριξης, παρά τις συνεχείς αυξήσεις τιμών και τις προειδοποιήσεις των παραγωγικών φορέων, ενώ θέτει το ερώτημα αν η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη μετάβασης από αποσπασματικά μέτρα σε μια θεσμική, μόνιμη λύση.