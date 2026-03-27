Κόκκαλης: Άμεση ανάγκη παράτασης του προγράμματος ΔΥΠΑ 55+ στη Θεσσαλία

Την άμεση παράταση του προγράμματος ΔΥΠΑ 55+ ζητά με ερώτησή του προς την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενόψει της λήξης του στις 30 Απριλίου 2026.

Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αποδειχθεί καθοριστικής σημασίας για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα υποστελέχωσης. Η ενδεχόμενη διακοπή του, χωρίς πρόβλεψη για παράταση ή αντικατάσταση, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει άμεσα λειτουργικά κενά, με αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στις ανάγκες των υπηρεσιών, αλλά αφορά και τους ίδιους τους εργαζόμενους ηλικίας 55+, οι οποίοι, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η αιφνίδια λήξη του προγράμματος, σημειώνει, θα τους φέρει αντιμέτωπους με τον κίνδυνο ανεργίας, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη ευάλωτη κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει οι ωφελούμενοι του προγράμματος, στοιχεία που, σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, τους καθιστούν αναντικατάστατους για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η απομάκρυνσή τους, τονίζεται, δεν θα έχει μόνο εργασιακές συνέπειες, αλλά θα επηρεάσει άμεσα και την ποιότητα των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην υφυπουργός κάνει λόγο για άμεση ανάγκη λήψης πρωτοβουλιών, προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από τη λήξη του προγράμματος, τόσο σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όσο και κοινωνικής συνοχής.

Με την ερώτησή του, καλεί την αρμόδια υπουργό να ξεκαθαρίσει αν προτίθεται να προχωρήσει σε παράταση του προγράμματος για τουλάχιστον δύο ακόμη έτη, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της απασχόλησης των ωφελούμενων και να αποφευχθούν κενά στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί ποια μέτρα σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της χρόνιας υποστελέχωσης σε περίπτωση που το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, καθώς και αν εξετάζονται εναλλακτικές ή μεταβατικές πολιτικές για την προστασία των εργαζομένων ηλικίας 55+, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη ευαλωτότητά τους.