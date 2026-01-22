Κόκκαλης: Άμεση στήριξη στους αχλαδοπαραγωγούς Τυρνάβου μετά τις εκτεταμένες ζημιές

Σοβαρό πλήγμα στην αχλαδοκαλλιέργεια του Τυρνάβου καταγγέλλει ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και αποζημιώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς.

Όπως επισημαίνει, η καλλιεργητική περίοδος του 2025 χαρακτηρίστηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα που οδήγησαν σε εκτεταμένες απώλειες παραγωγής και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας των αχλαδιών.

Σύμφωνα με την ερώτηση, η παρατεταμένη ανομβρία, οι διαδοχικοί παγετοί στις 20–21 Μαρτίου και στις 10 Απριλίου 2025, καθώς και οι συνεχείς βροχοπτώσεις που ακολούθησαν, προκάλεσαν έντονη καρπόπτωση και μικροκαρπία. Το αποτέλεσμα ήταν, ακόμη και σε καλλιέργειες όπου τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες καλλιεργητικές φροντίδες, οι απώλειες να φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις από 90% έως και 100%. Την ίδια στιγμή, οι τιμές πώλησης των αχλαδιών κινήθηκαν έως και 40% χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, επιδεινώνοντας δραματικά το εισόδημα των παραγωγών.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι, παρά το μέγεθος και την ένταση των ζημιών, αυτές δεν καλύπτονται από τον ισχύοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ, γεγονός που αναδεικνύει, όπως σημειώνει, τα σοβαρά κενά του συστήματος αποζημιώσεων σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Υπογραμμίζει την ανάγκη ενεργοποίησης ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να στηριχθούν άμεσα οι πληγέντες αχλαδοπαραγωγοί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σημασία του αχλαδιού Τυρνάβου για την τοπική οικονομία, καθώς αποτελεί προϊόν-σύμβολο της περιοχής, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και σημαντική συμβολή στη μεταποίηση. Παράλληλα, βρίσκεται σε διαδικασία αναγνώρισης ως προϊόν ΠΟΠ, γεγονός που ενισχύει τη φήμη και την εξωστρέφεια της χώρας. Όπως επισημαίνει ο Βουλευτής, η μη στήριξη των παραγωγών θέτει σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και τη συνοχή της τοπικής οικονομίας του Τυρνάβου.

Με την ερώτησή του, ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να διευκρινίσει ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την οικονομική στήριξη των αχλαδοπαραγωγών, δεδομένου ότι οι ζημιές δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ, καθώς και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ένταξής τους σε ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία και η εγκατάλειψη της καλλιέργειας.