Κόκκαλης: Άμεσο άνοιγμα του ΟΣΔΕ 2024 και 2025 για να πληρωθούν οι αγρότες

Την άμεση ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΣΔΕ για τα έτη 2024 και 2025 ζητά με επίσημο αίτημά του προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ιωάννη Καββαδά, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Όπως επισημαίνει, χιλιάδες παραγωγοί παραμένουν σε αναμονή προκειμένου να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις πρόδηλων σφαλμάτων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή των εκκρεμών κοινοτικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρωτόγνωρες καθυστερήσεις έχουν οδηγήσει πολλούς αγρότες σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική θέση, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να καλύψουν βασικές οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στο σύστημα για τις διορθωτικές ενέργειες πρέπει να δοθεί άμεσα, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι δικαιούχοι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα προβλήματα που αφορούν την ΕΑΕ 2025, τα οποία σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων, τον σχεδιασμό εκτάσεων λόγω ευρημάτων monitoring, καθώς και ζητήματα που προκύπτουν από τον κωδικό 54350 για εκτάσεις εντός κτηματολογίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για διορθώσεις που αφορούν την προσθήκη ή αφαίρεση μέτρων, όπως η εξισωτική αποζημίωση, τα βιολογικά, η νιτρορύπανση, το εθνικό απόθεμα και η αναδιανεμητική ενίσχυση, καθώς και αλλαγές σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και οικολογικά σχήματα. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και διοικητικές πράξεις, όπως τροποποιήσεις προσωπικών στοιχείων, τραπεζικών δεδομένων και διορθώσεις προφανών λαθών.

Όσον αφορά την ΕΑΕ 2024, ο Λαρισαίος βουλευτής αναφέρεται κυρίως στην ανάγκη προσθαφαίρεσης αιτημάτων συνδεδεμένων ενισχύσεων, όπως η ειδική ενίσχυση βάμβακος, προκειμένου να αποφευχθούν ποινές λόγω ελέγχων, καθώς και σε τροποποιήσεις ημερομηνιών και επισύναψη ενοικιαστηρίων για αγροτεμάχια ενταγμένα σε περιβαλλοντικά μέτρα.

Με το αίτημά του, ο κ. Κόκκαλης καλεί τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στο άνοιγμα του συστήματος, προκειμένου να δοθεί λύση στα συσσωρευμένα προβλήματα και να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς, που αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας.