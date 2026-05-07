Κόκκαλης: “Ανεξέλεγκτη η χρήση ηλεκτρικών πατινιών – Σε κίνδυνο ανήλικοι και πεζοί”

Την άμεση αυστηροποίηση του πλαισίου για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών ζητά με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κ. Βασίλης Κόκκαλης, κάνοντας λόγο για «κυβερνητική αδράνεια» απέναντι στην ανεξέλεγκτη μικροκινητικότητα.

Ο Λαρισαίος βουλευτής εκφράζει έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανηλίκους, σημειώνοντας πως διαμορφώνεται ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τους πεζούς. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη απώλεια ανήλικου στην Ηλεία, αλλά και η αυξημένη προσέλευση παιδιών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών λόγω τροχαίων με πατίνια, αποδεικνύουν την αδυναμία πρόληψης και αποτελεσματικής ρύθμισης του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκαλη, η κατάσταση έχει πλέον λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά, με ανήλικους χωρίς κράνος, χωρίς εκπαίδευση και χωρίς γνώση βασικών κανόνων οδικής κυκλοφορίας να κινούνται σε δρόμους, ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμια, δημιουργώντας καθημερινά σοβαρούς κινδύνους.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ευκολία πρόσβασης μέσω εφαρμογών ενοικίασης καθιστά τα ηλεκτρικά πατίνια διαθέσιμα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο ηλικίας ή οδηγικής ικανότητας, ενώ καταγγέλλει απουσία αυστηρών υποχρεώσεων για τις εταιρείες εκμετάλλευσης και περιορισμένη αστυνόμευση, γεγονός που – όπως τονίζει – επιτρέπει τη συστηματική παραβίαση των κανόνων χωρίς συνέπειες.

Αναφέρει ακόμη πως τα πεζοδρόμια έχουν μετατραπεί σε άτυπες λωρίδες κυκλοφορίας, με καθημερινές συγκρούσεις με πεζούς, επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε οχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με ένα κράτος που οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της ερώτησης, ζητά από την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν προτίθεται να προχωρήσει σε αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου με ουσιαστικές κυρώσεις για τους παραβάτες, ποια μέτρα θα ληφθούν για την υποχρεωτική συμμόρφωση των εταιρειών ενοικίασης – κυρίως ως προς τα ηλικιακά όρια και τα όρια ταχύτητας – καθώς και με ποιον τρόπο θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και η αστυνόμευση, ειδικά για την αποτροπή κυκλοφορίας πατινιών σε πεζοδρόμια και την προστασία των πεζών.