Κόκκαλης: Ανισορροπία στη ρύθμιση για μεταβίβαση ακινήτων με φορολογικές οφειλές

Την ανάγκη εξορθολογισμού της υπό διαμόρφωση ρύθμισης για τις μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιπτώσεις φορολογικών οφειλών αναδεικνύει με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει, το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» προβλέπει ότι μπορεί να αρθεί η κατάσχεση σε ακίνητο ώστε να καταστεί δυνατή η μεταβίβασή του, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια φορολογικής ενημερότητας και αποδίδεται τουλάχιστον το 25% του τιμήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Λαρισαίο βουλευτή, η ρύθμιση δημιουργεί μια εμφανή κανονιστική ασυμμετρία: παρέχει ευνοϊκότερες δυνατότητες αξιοποίησης σε ακίνητα που τελούν ήδη υπό κατάσχεση, ενώ δεν προβλέπει αντίστοιχη διευκόλυνση για ακίνητα χωρίς κατάσχεση. Αυτό, όπως τονίζει, οδηγεί σε ένα παράδοξο αποτέλεσμα, όπου ο φορολογούμενος που βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια μεταβίβασης σε σχέση με εκείνον που δεν έχει υποστεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο κ. Κόκκαλης υπογραμμίζει ότι, με βάση τη λογική της αναλογικότητας, εφόσον παρέχεται δυνατότητα μεταβίβασης ακόμη και για επιβαρυμένα ακίνητα, θα έπρεπε να ισχύει τουλάχιστον η ίδια –αν όχι ευρύτερη– δυνατότητα και για τα ακατάσχετα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την επέκταση της ρύθμισης ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις αυτές, μέσω ενός μηχανισμού άμεσης απόδοσης μέρους του τιμήματος στη φορολογική διοίκηση.

Κατά τον ίδιο, μια τέτοια παρέμβαση θα αποκαθιστούσε την κανονιστική ισορροπία, θα ενίσχυε τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων και θα βελτίωνε την ασφάλεια των συναλλαγών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση των δημοσίων εσόδων χωρίς αδικαιολόγητη επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Με την ερώτησή του, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά από την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν προτίθεται να τροποποιήσει το σχέδιο νόμου προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και αν εξετάζει την καθιέρωση μηχανισμού απευθείας καταβολής μέρους του τιμήματος στο Δημόσιο και για τα ακατάσχετα ακίνητα.