Κόκκαλης από Κομοτηνή: “Η κοινωνία ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη, αλλά δεν την έχει δει ούτε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ”

Μήνυμα υπέρ της διαφάνειας, της ουσιαστικής διερεύνησης πολιτικών προσώπων και της ενίσχυσης του κράτους δικαίου έστειλε από την Κομοτηνή ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και νομικός κ. Βασίλης Κόκκαλης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα τη «Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα», που διοργάνωσε η Ανεξάρτητη Νομική Κομοτηνής στη Λέσχη Κομοτηναίων.

Ο κ. Κόκκαλης, συμμετέχοντας στην εκδήλωση υπό την ιδιότητά του ως δικηγόρος και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της διερεύνησης πιθανών ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, ασκώντας σκληρή κριτική στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δυστυχώς, με το ισχύον νομικό κοινοβουλευτικό πλαίσιο δεν είναι δυνατή η διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων πολιτικών προσώπων και συγκεκριμένα υπουργών», κάνοντας ειδική αναφορά στις «Fast Track» προανακριτικές διαδικασίες για τις υποθέσεις Τριαντόπουλου και Καραμανλή, τις οποίες χαρακτήρισε προβληματικές και αντίθετες στο Σύνταγμα, στο κράτος δικαίου και στον κανονισμό της Βουλής.

Ο κ. Κόκκαλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην απαίτηση της κοινωνίας για λογοδοσία και διαφάνεια, τονίζοντας πως «η ελληνική κοινωνία θέλει διαφάνεια, θέλει δικαιοσύνη, και μέχρι στιγμής δεν την έχει δει ούτε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε και τον κεντρικό άξονα της παρέμβασής του, συνδέοντας την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα ευρύτερο αίτημα θεσμικής αξιοπιστίας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θεσμικών παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, σημειώνοντας ότι οι σχετικές προτάσεις θα ανακοινωθούν από το κόμμα του το επόμενο διάστημα. Ξεκαθάρισε πάντως ότι «το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει το άρθρο 86 να μείνει ως έχει», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για «ενισχυμένη κατά πολύ ουσιαστική εμπλοκή δικαστικών» στις σχετικές διαδικασίες.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον νομικών, φοιτητών και πολιτών, με τη συμμετοχή διακεκριμένων νομικών και εκπροσώπων του δικηγορικού κόσμου, ενώ μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση με το κοινό γύρω από ζητήματα οικονομικού εγκλήματος, πολιτικής διαφθοράς και προστασίας των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.