Κόκκαλης από Φάρσαλα: Προχειρότητα και ελλείψεις στο προσωρινό Κέντρο Υγείας

Στα Φάρσαλα βρέθηκε την Τρίτη ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με πολίτες και φορείς της περιοχής, με αιχμή τα ζητήματα ακρίβειας, αγροτικής παραγωγής και υγειονομικών υπηρεσιών.

Ο κ. Κόκκαλης επισκέφθηκε αρχικά τη λαϊκή αγορά, όπου συνομίλησε με καταναλωτές και επαγγελματίες, καταγράφοντας την έντονη ανησυχία που επικρατεί για τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά. Οι πολίτες περιέγραψαν την καθημερινότητα ως ολοένα και πιο πιεστική, με την ακρίβεια να επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα και την αγοραστική τους δυνατότητα.

Στη συνέχεια, είχε συνάντηση με στελέχη του συνεταιρισμού «Φαρσάλων Γη», καθώς και με αγρότες της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, το υψηλό κόστος παραγωγής και το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας στον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους παραγωγούς να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις αποκαλύψεις.

Ο Λαρισαίος βουλευτής επισκέφθηκε επίσης τον χώρο όπου στεγαζόταν παλαιότερα τραπεζικό υποκατάστημα και πλέον λειτουργεί προσωρινά το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, λόγω εργασιών στις κτηριακές εγκαταστάσεις της οδού Καναδά. Εκεί είχε συνομιλία με εργαζόμενους, οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η μεταφορά, επισημαίνοντας ότι υλοποιήθηκε με προχειρότητα, χωρίς πλήρη μετακίνηση όλων των υπηρεσιών και χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης υπογράμμισε: «Η εικόνα που συνάντησα σήμερα στα Φάρσαλα αποτυπώνει μια κοινωνία που πιέζεται από την ακρίβεια και έναν πρωτογενή τομέα που αισθάνεται εγκαταλελειμμένος. Παράλληλα, στον κρίσιμο τομέα της υγείας, απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός και όχι πρόχειρες λύσεις. Τα Φάρσαλα αξίζουν περισσότερα και κυρίως μία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υψηλού επιπέδου, με πλήρεις υπηρεσίες και αξιοπρεπείς συνθήκες για εργαζόμενους και πολίτες».