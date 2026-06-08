Κόκκαλης για διαγωνισμούς του ΟΠΕΚΑ: Ερωτήματα για «φωτογραφικούς» όρους και αποκλεισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τον ανταγωνισμό και την ισότιμη συμμετοχή επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του ΟΠΕΚΑ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακές ενότητες της χώρας, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς τις υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις οποίες πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές έχουν ενταχθεί σε ευρείας κλίμακας «πακέτα» ανάθεσης υπηρεσιών. Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή τοπικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιμέρους περιφερειακές ενότητες και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο μεγάλων συμβάσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι τεχνικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις συμμετοχής φέρονται να είναι ιδιαίτερα αυστηρές, γεγονός που, σύμφωνα με τις αναφορές που επικαλείται, περιορίζει σημαντικά την πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ευνοεί μεγαλύτερους οικονομικούς φορείς ή ενώσεις εταιρειών. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί επίσης, κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές καταγράφονται σχεδόν ταυτόσημες οικονομικές προσφορές, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης.

Ο Λαρισαίος βουλευτής αναφέρεται ακόμη στις τροποποιήσεις και συμπληρωματικές προκηρύξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται ερωτήματα ως προς τη σταθερότητα των όρων συμμετοχής και την επίδρασή τους στην ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερομένων. Όπως τονίζει, η συνδυαστική εφαρμογή αυξημένων εγγυητικών επιστολών και εκτεταμένων γεωγραφικών ενοτήτων ενδέχεται να οδηγεί σε συγκέντρωση της αγοράς σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων οικονομικών φορέων.

Με την ερώτησή του προς τα αρμόδια υπουργεία, ο βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί με ποια κριτήρια καθορίζονται οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων και πώς διασφαλίζεται ότι δεν αποκλείονται αδικαιολόγητα οι μικρομεσαίες και τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί εάν έχει αξιολογηθεί η επίδραση των όρων του διαγωνισμού στον ανταγωνισμό, καθώς και πώς ερμηνεύεται η εμφάνιση σχεδόν ομοιόμορφων οικονομικών προσφορών. Τέλος, ζητά εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στις αλλαγές των προϋποθέσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας.