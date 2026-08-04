Κόκκαλης για ΟΣΔΕ: «Άνοιξε τον Αύγουστο και η κυβέρνηση παρουσιάζει την καθυστέρηση ως εκσυγχρονισμό»

Ευθύνες στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καθυστερημένη έναρξη της διαδικασίας του ΟΣΔΕ 2026, αποδίδει ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει ότι χιλιάδες παραγωγοί παρέμειναν για μεγάλο διάστημα χωρίς σαφή ενημέρωση, ενώ υπογραμμίζει πως η λειτουργία του ΟΣΔΕ συνδέεται άμεσα με τις αγροτικές ενισχύσεις, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τον προγραμματισμό της παραγωγής.

Αναλυτικότερα στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής: «Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει στους αγρότες γιατί η διαδικασία του ΟΣΔΕ 2026 άνοιξε μόλις τον Αύγουστο.

Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, άμεσα συνδεδεμένη με το εισόδημα, τις οικονομικές υποχρεώσεις και τον προγραμματισμό χιλιάδων παραγωγών. Δεν μπορεί, συνεπώς, να αντιμετωπίζεται ως μια διοικητική εκκρεμότητα που διευθετείται την τελευταία στιγμή. Η καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων προϋποθέτει έγκαιρη προετοιμασία, σαφές χρονοδιάγραμμα και ένα σύστημα που να λειτουργεί με συνέπεια.

Για ακόμη μία χρονιά, η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησαν τον αγροτικό κόσμο χωρίς ξεκάθαρη ενημέρωση. Οι παραγωγοί δεν γνώριζαν πότε θα ανοίξει η διαδικασία, πώς θα εξελιχθεί και πότε θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους, ενώ από αυτές εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό ο οικονομικός και παραγωγικός τους σχεδιασμός.

Η καθυστέρηση δεν μπορεί να καλυφθεί πίσω από τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, όπως η προσυμπλήρωση στοιχείων ή οι παρεμβάσεις στη διαδικασία. Ο εκσυγχρονισμός κρίνεται στην πράξη: από το εάν το σύστημα ανοίγει στην ώρα του, λειτουργεί αξιόπιστα και εξυπηρετεί τον παραγωγό με διαφάνεια και σαφείς κανόνες.

Οι αγρότες ζητούν ένα κράτος που να προγραμματίζει σωστά και να μη δημιουργεί κάθε χρόνο νέα αβεβαιότητα γύρω από μια βασική διοικητική διαδικασία. Η επανάληψη καθυστερήσεων τους κρατά εγκλωβισμένους σε ένα καθεστώς αναμονής, τη στιγμή που έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος παραγωγής, περιορισμένα περιθώρια κέρδους και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς και πρόσθετα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την ευθύνη και να διασφαλίσει ένα ΟΣΔΕ που θα λειτουργεί έγκαιρα, σταθερά και προς όφελος των παραγωγών. Το ΟΣΔΕ πρέπει να ανοίγει όταν το χρειάζεται ο αγρότης και όχι όταν το επιτρέπουν οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης» καταλήγει ο Λαρισαίος πολιτικός.