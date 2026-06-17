Κόκκαλης για τις Φυλακές Λάρισας: «Οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια αντοχής»

Με τη διοίκηση της Ένωσης Υπαλλήλων Φυλακής Λάρισας συναντήθηκε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Δικαστικές Φυλακές Λάρισας.

Στη συνάντηση από πλευράς της Ένωσης συμμετείχαν ο πρόεδρος κ. Βασίλειος Μάγγας, ο γενικός γραμματέας κ. Λάμπρος Τρικάλης, ο ταμίας κ. Νικόλαος Στρεμμένος και η κ. Παρασκευή Σκαρίπα, εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Κόκκαλης ανέδειξε τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, υπογραμμίζοντας πως οι φυλακές δεν αφορούν μόνο τους κρατούμενους, αλλά και το προσωπικό που καλείται να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον φτάσει στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των δύσκολων εργασιακών συνθηκών, ενώ έκανε ειδική αναφορά στα εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό που παραμένουν αδιάθετα, γεγονός που αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στα ήδη σοβαρά προβλήματα προστίθενται και αυθαίρετες διοικητικές πρακτικές, οι οποίες, όπως είπε, έχουν ως αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται βασικά εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων.

Ο Λαρισαίος βουλευτής προανήγγειλε ότι θα μεταφέρει άμεσα τα ζητήματα στη Βουλή μέσω της κατάθεσης σχετικών επίκαιρων ερωτήσεων, ζητώντας από τον αρμόδιο υπουργό συγκεκριμένες απαντήσεις και παρεμβάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι σε όσα, κατά τον ίδιο, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι για τη λειτουργία της διοίκησης, σημειώνοντας πως οι υπάλληλοι δεν αντέχουν πλέον εκδικητικές συμπεριφορές που, όπως υπογράμμισε, δεν πλήττουν μόνο τους ίδιους αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θέτουν εκ νέου στο προσκήνιο ζητήματα υποστελέχωσης, φόρτου εργασίας και διασφάλισης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, με τον κ. Κόκκαλη να δηλώνει πως θα στηρίξει τα αιτήματά τους σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.