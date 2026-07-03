Κόκκαλης για το «μαύρο» στις επικοινωνίες στο Κόκκινο Νερό – Ζητά άμεση αποκατάσταση και εξηγήσεις από το Υπουργείο

Την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων τηλεπικοινωνιακής κάλυψης στο Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς ζητά με αναφορά του προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, επισημαίνοντας ότι η πολύημερη διακοπή του σήματος έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε κατοίκους και παραθεριστές.

Στην αναφορά του, ο Λαρισαίος βουλευτής καταθέτει δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου σύμφωνα με το οποίο εδώ και τουλάχιστον τρεις ημέρες στο Κόκκινο Νερό καταγράφονται εκτεταμένα προβλήματα στις κινητές επικοινωνίες, με τη βλάβη να επηρεάζει συνδρομητές τόσο της Vodafone⁠ όσο και της Nova⁠.

Όπως υπογραμμίζεται, η απουσία τηλεπικοινωνιακής κάλυψης έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών, οι οποίοι αδυνατούν να επικοινωνήσουν, ενώ, παρά τις προσπάθειές τους να λάβουν ενημέρωση από τις εταιρείες, δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της βλάβης και τον χρόνο αποκατάστασής της.

Ο κ. Κόκκαλης εστιάζει ιδιαίτερα στη διάσταση της ασφάλειας, τονίζοντας ότι η διακοπή των επικοινωνιών σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κάτοικοι και παραθεριστές ενδέχεται να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με την αναφορά του προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητά να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια του προβλήματος, να αποκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη στην περιοχή και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, ώστε να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία κατοίκων και επισκεπτών ενός από τους πλέον δημοφιλείς θερινούς προορισμούς του νομού Λάρισας.