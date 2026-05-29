Κόκκαλης για το 303 ΠΕΒ Λάρισας: «Η κυβέρνηση εγκαταλείπει την αμυντική βιομηχανία και τους εργαζόμενούς της»

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 303 ΠΕΒ στη Λάρισα αναδεικνύει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, μετά από συνάντηση που είχε με τη διοίκηση του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού της μονάδα

Ο Λαρισαίος βουλευτής απευθύνει ευθεία έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να στηρίξει έμπρακτα την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, υπογραμμίζοντας πως τα στρατιωτικά εργοστάσια της χώρας ασφυκτιούν από την έλλειψη προσωπικού και τις διαχρονικές ελλείψεις σε υποδομές και μέσα.

«Επιτέλους, κύριε Δένδια, βοηθήστε την αμυντική μας βιομηχανία. Ενισχύστε σε πολιτικό προσωπικό τα στρατιωτικά εργοστάσια», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία των εργαζομένων για την κατάσταση που επικρατεί στο 303 ΠΕΒ.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ως προς τις συνθήκες εργασίας που, όπως υποστηρίζει, επικρατούν στη μονάδα της Λάρισας, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. «Οι συνθήκες εργασίας στο 303 ΠΕΒ είναι άθλιες αλλά και επικίνδυνες για την υγεία των εργαζομένων», σημειώνει, αναδεικνύοντας ένα ζήτημα που αφορά τόσο την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου όσο και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τ

Παράλληλα, εστιάζει στην πρόσφατη συγκρότηση της 6ης Ταξιαρχίας Υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την πρόσληψη πολιτικού προσωπικού, παρά τις αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένους τεχνικούς. Όπως αναφέρει, από τον σχεδιασμό απουσιάζουν ειδικότητες κρίσιμες για τη λειτουργία και τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και συγκολλητές.

Κατά τον κ. Κόκκαλη, η κατάσταση αυτή αποτυπώνει μια συνολικότερη κυβερνητική επιλογή υποβάθμισης του τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. «Δυστυχώς, και σε αυτόν τον τομέα η κυβέρνηση Μητσοτάκη απαξιώνει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και το προσωπικό της», καταλήγει, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των στρατιωτικών εργοστασίων και τη στελέχωσή τους με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό.