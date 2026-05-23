Κόκκαλης για φορολογία μικρομεσαίων επιχειρήσεων: «Ασφυκτική πίεση στην αγορά, να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση»

Την έντονη ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο εμπορικός κόσμος εκφράζει με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, ζητώντας την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και ουσιαστικές φορολογικές παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο Λαρισαίος βουλευτής κάνει λόγο για ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους, περιορισμένης κατανάλωσης, ψηφιακής γραφειοκρατίας και διαρκούς αβεβαιότητας, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί στήριξης της επιχειρηματικότητας, η πραγματικότητα για χιλιάδες επαγγελματίες παραμένει ασφυκτική.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης στο λιανικό εμπόριο, υποστηρίζοντας ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων ούτε τη μείωση του πραγματικού τζίρου των τελευταίων ετών. Όπως σημειώνει, οι οριζόντιες φορολογικές επιβαρύνσεις ανεξαρτήτως πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας εντείνουν το αίσθημα φορολογικής αδικίας στην αγορά.

Στην ερώτησή του επικαλείται και τη συνάντηση της Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα όπως η κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης στο λιανικό εμπόριο, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, η περαιτέρω μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου, η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκότερους όρους και ο εξορθολογισμός προστίμων και φορολογικών επιβαρύνσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει πως, ενώ η κυβέρνηση επικαλείται τη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών και την υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων, σημαντικό μέρος της αγοράς εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς οικονομικής πίεσης και φορολογικής εξουθένωσης. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η διατήρηση πολιτικών που επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιμότητα του εμπορίου, την απασχόληση και συνολικά την πραγματική οικονομία.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι απαιτείται ένα σταθερό, δίκαιο και ουσιαστικά αναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο που θα στηρίζει την πραγματική οικονομία και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ενώ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει εάν προτίθεται να καταργήσει την τεκμαρτή φορολόγηση στο λιανικό εμπόριο, ποια φορολογικά μέτρα σχεδιάζει για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αν θα θεσμοθετήσει μόνιμο πλαίσιο διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τις φορολογικές και ψηφιακές μεταρρυθμίσεις.