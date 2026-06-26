Κόκκαλης για Φυλακές Λάρισας: Καταγγέλλει αυθαιρεσία, παραβίαση δικαιωμάτων και εκρηκτική υπερπληρότητα

Στη Βουλή φέρνει τα σοβαρά προβλήματα που, όπως αναφέρει, επικρατούν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων, τη διοικητική λειτουργία και τις συνθήκες ασφαλείας της φυλακής.

Στην ερώτησή του ο Λαρισαίος βουλευτής κάνει λόγο για μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση, επικαλούμενος επίσημα έγγραφα, καταγγελίες συνδικαλιστικών φορέων και αναφορές εργαζομένων, σύμφωνα με τις οποίες δεν εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως επισημαίνει, αιτήματα για προσαρμογή του ωραρίου ή των συνθηκών εργασίας απορρίπτονται με επίκληση γενικών υπηρεσιακών αναγκών, ενώ την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλεται, σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την κατανομή καθηκόντων και τη διαχείριση του προσωπικού.

Παράλληλα, ο κ. Κόκκαλης αναφέρεται σε καταγγελίες της Ένωσης Υπαλλήλων για παγιωμένο καθεστώς διοικητικής αυθαιρεσίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν δικαιώσει εργαζομένους για τη μη χορήγηση ημερών ανάπαυσης, την ανεπαρκή αποζημίωση της υπερεργασίας και τη διαγραφή οφειλόμενων ρεπό. Υποστηρίζει ακόμη ότι, παρά τις δικαστικές κρίσεις, η διοίκηση δεν συμμορφώνεται, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευτεί χιλιάδες οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης και το προσωπικό να βρίσκεται σε κατάσταση εξάντλησης.

Στην ερώτηση γίνεται επίσης αναφορά στις ελλείψεις προσωπικού, ιδιαίτερα σε ιατρικές και νοσηλευτικές ειδικότητες, στις δυσλειτουργίες συστημάτων ασφαλείας, στον φθαρμένο εξοπλισμό και στα προβλήματα υγιεινής, τα οποία, σύμφωνα με τον βουλευτή, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους κρατούμενους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο ζήτημα της υπερπληρότητας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Λάρισας. Ο κ. Κόκκαλης υποστηρίζει ότι ο αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει κατά πολύ τη χωρητικότητα της φυλακής, με αποτέλεσμα η λειτουργία της να έχει ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας και η κατάσταση να χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με υπηρεσιακές αναφορές, οριακά μη διαχειρίσιμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο σοβαρών περιστατικών.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει για τη μη εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν ειδικές εργασιακές ρυθμίσεις για ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων, για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, για τα μέτρα αντιμετώπισης της υποστελέχωσης και της υπερπληρότητας του καταστήματος, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων που αφορούν τη θεσμική και μισθολογική αναβάθμιση των εργαζομένων στη Σωφρονιστική Υπηρεσία.