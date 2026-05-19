Κόκκαλης για Agrisnap και ΕΑΕ 2025: “Χιλιάδες παραγωγοί οδηγούνται σε αδιέξοδο από το χάος στις εφαρμογές”

Στη Βουλή φέρνει τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στην εφαρμογή της ΕΑΕ2025 και στο σύστημα Agrisnap ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική κ. Συμμαχία Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας σχετική αναφορά προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην αναφορά του, ο Λαρισαίος βουλευτής μεταφέρει επιστολή της ΠΕΦΑΣΥ, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της ΕΑΕ2025 μπορεί να «άνοιξε» θεωρητικά στις 14 Μαΐου, ωστόσο μέχρι και τις 18 Μαΐου παρέμεναν σοβαρές δυσλειτουργίες που δεν επέτρεπαν ούτε βασικές διορθώσεις στις αιτήσεις των παραγωγών. Όπως επισημαίνεται, κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης πρόχειρης αίτησης εμφανιζόταν μήνυμα πως η ΕΑΕ2025 είναι κλειστή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο Agrisnap, όπου, σύμφωνα με την επιστολή, πολλοί παραγωγοί συνδέονται κανονικά με τους προσωπικούς τους κωδικούς, όμως η εφαρμογή δεν εμφανίζει κανένα αγροτεμάχιο για λήψη φωτογραφιών και διασταύρωση στοιχείων. Παράλληλα, καταγγέλλεται πως σε αρκετές περιπτώσεις τα δεσμευμένα αγροτεμάχια από το Monitoring δεν μπορούν ούτε να διορθωθούν ούτε να τροποποιηθούν, γεγονός που μπλοκάρει κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

Στην ίδια επιστολή τονίζεται πως η προθεσμία των τριών ημερών που δόθηκε για αιτήσεις άρσης επικάλυψης στην ΕΑΕ2025, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση παραγωγών και ΚΥΔ, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους να μείνουν απλήρωτοι οι δικαιούχοι. Όπως υπογραμμίζεται, αν δεν δοθεί επαρκής χρόνος για την υποβολή αιτημάτων, οι παραγωγοί με επικαλυπτόμενα αγροτεμάχια κινδυνεύουν να χάσουν πληρωμές και να βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση επίλυση των προβλημάτων και το πραγματικό άνοιγμα της εφαρμογής ΕΑΕ2025 «σε ένα λειτουργικό περιβάλλον και με διορθώσεις που θα λύνουν προβλήματα των παραγωγών», καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για το τι πρόκειται να γίνει με τις εκκρεμείς αιτήσεις και τις πληρωμές των αγροτών.