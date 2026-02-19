Κόκκαλης: Ερωτήματα για το νέο μοντέλο διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα για το νέο μοντέλο δωρεάν διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) και κατά πόσο αυτό διασφαλίζει στην πράξη την απρόσκοπτη θεραπεία των ασθενών.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά δημοσίευμα ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο φιλοξενούνται δηλώσεις του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας σχετικά με τις επιφυλάξεις των φαρμακοποιών για τον τρόπο εφαρμογής του νέου συστήματος.

Όπως επισημαίνεται, από τις 16 Φεβρουαρίου 2026 προστέθηκε μία ακόμη επιλογή δωρεάν διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους, με βασικό στόχο την αποσυμφόρηση και την εξάλειψη των πολύωρων αναμονών στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα φαρμακεία της Λάρισας δεν αρνούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα του μέτρου. Όπως τονίζεται, το νέο μοντέλο δεν φαίνεται να συνιστά ουσιαστική λύση στα προβλήματα πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, ενώ χαρακτηρίζεται ως «δαιδαλώδης ηλεκτρονική διαδικασία» που επιβαρύνει επιπλέον τους ίδιους.

Συγκεκριμένα, το σύστημα προβλέπει ότι ο ασθενής πρέπει κάθε φορά να εισέρχεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet, να επιλέγει φαρμακείο και τρόπο παραλαβής και να ενεργοποιεί ο ίδιος τη διαδικασία διακίνησης του φαρμάκου. Την ίδια στιγμή, τα φαρμακεία δεν έχουν δυνατότητα προγραμματισμού ή ενημέρωσης πριν από την επιλογή τους από τον ασθενή, ούτε γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο αποστολής και παράδοσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ο χρόνος παράδοσης μπορεί να φτάνει ή και να ξεπερνά το δεκαήμερο. Όπως επισημαίνεται, αυτό ενέχει σοβαρό κίνδυνο διακοπής ή μετάθεσης της θεραπείας, με ενδεχόμενες συνέπειες για την υγεία των ασθενών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι διακινούνται φάρμακα αξίας χιλιάδων ευρώ, ενώ η αποζημίωση των φαρμακοποιών χαρακτηρίζεται ελάχιστη. Σύμφωνα με τις ίδιες επισημάνσεις, ο βασικός στόχος του μέτρου δεν είναι η ουσιαστική ενίσχυση της φαρμακευτικής φροντίδας, αλλά η αποσυμφόρηση του συστήματος και κυρίως η ελάφρυνση της φαρμακοβιομηχανίας από μηχανισμούς επιστροφών (clawback).

Ο Λαρισαίος Βουλευτής ζητεί από το Υπουργείο Υγείας να προβεί στις άμεσες και δέουσες ενέργειες για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει και να υπάρξει σχετική ενημέρωση.