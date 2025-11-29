Κόκκαλης: “Ευλογιά παντού, αποζημιώσεις μόνο σε δύο νομούς”

Το ζήτημα των άνισων και αποσπασματικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς που πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων φέρνει στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Με αφορμή την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τη δέσμευση πίστωσης 2,1 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για παραγωγούς του Έβρου και της Ημαθίας, ο κ. Κόκκαλης καταγγέλλει «κατάφωρη ανισότητα» και επιλογές που «προσβάλλουν και εμπαίζουν τον αγροτικό κόσμο».

Όπως επισημαίνει, οι ζημιές που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα για την ευλογιά δεν αφορούν μονάχα τον Έβρο, αλλά πλήττουν παραγωγούς σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες κτηνοτρόφοι και αγρότες κρατούν εδώ και μήνες μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών στις αποθήκες τους, επωμίζονται υψηλά κόστη, βλέπουν την ποιότητα να υποβαθμίζεται και χάνουν πολύτιμο εισόδημα — όλα εξαιτίας υγειονομικών αποφάσεων του κράτους. Ωστόσο, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, δεν υπάρχει κανένας συνολικός σχεδιασμός για την αποζημίωση των πληγέντων εκτός των δύο συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Την ίδια στιγμή, με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε έως την 1η Ιουνίου 2026 η Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης για τις Π.Ε. Καρδίτσας, Λάρισας και Μαγνησίας καιΣποράδων, κάτι που —όπως υπενθυμίζει ο κ. Κόκκαλης— αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος παραμένει ενεργός και τα μέτρα κρίνονται απολύτως αναγκαία. Παρ’ όλα αυτά, καμία αποζημίωση δεν έχει προβλεφθεί για τις συγκεκριμένες περιοχές, παρότι αντιμετωπίζουν ίδιου τύπου και έκτασης ζημιές με τον Έβρο.

Ο Λαρισαίος βουλευτής τονίζει ότι η κυβερνητική πρακτική δημιουργεί «παραγωγούς δύο ταχυτήτων» και καταγγέλλει ότι η επιλεκτική διαχείριση ενός προβλήματος εθνικής διάστασης θέτει ζήτημα συνέπειας, δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα σαφές πλαίσιο υπολογισμού αποζημιώσεων και ότι η καθυστέρηση επιτείνει την οικονομική ασφυξία των παραγωγών, με κίνδυνο εγκατάλειψης μονάδων και περαιτέρω συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης.

Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Κόκκαλης καλεί τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ξεκαθαρίσει γιατί η κυβέρνηση αποζημιώνει αποκλειστικά τον Έβρο και την Ημαθία, πότε θα υπάρξει αποκατάσταση για όλους τους πληγέντες παραγωγούς της χώρας και αν θα δημιουργηθεί άμεσα ειδικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για τις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς Ειδικής Κινητοποίησης έως το καλοκαίρι του 2026.

Ζητά τέλος, ευθεία απάντηση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κοροϊδεύει έναν ολόκληρο παραγωγικό κόσμο που σηκώνει μόνος του το βάρος μιας κρίσης για την οποία ευθύνεται η ίδια η Πολιτεία».